بطولة الإمارات للمواي تاي تنطلق 14 فبراير



أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي يوم 14 فبراير المقبل في «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي، بمشاركة 824 لاعباً من 61 نادياً من داخل الدولة وخارجها.

وأكد الاتحاد أن نزالات البطولة ستقام على 4 حلبات، بمشاركة أندية الإمارات وأوزبكستان، والعراق، ولبنان، والجزائر، وفلسطين، وليبيا، وتونس، والمغرب، والسعودية، وأن عدد المدربين المشرفين على الأندية المشاركة يبلغ 183 مدرباً، بينما يشرف على إدارة تحكيم نزالات البطولة 60 حكماً.

وأضاف: ستشهد منافسات البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر 8 إلى 23 عاماً في مختلف الأوزان، كما يتضمن برنامجها عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم 12 فبراير المقبل في كل من أبوظبي ودبي، تمهيداً لانطلاق المنافسات بالأدوار التأهيلية.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «إن المشاركة الكبيرة في البطولة تمثل قيمة مهمة، ودلالة مميزة على مدى تجاوب اللاعبين والأندية وقاعدة اللعبة بصفة عامة على مستوى الدولة وخارجها مع برامج ومسابقات الاتحاد».

وأوضح أن البطولة تأتي ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، كما أنها تعزز المستوى الفني للاعبين، والاحتكاك، واكتساب الخبرات، بما يسهم في توسيع نطاق اللعبة وتطورها، واكتشاف المواهب لتمثيل المنتخبات الوطنية.