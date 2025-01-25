منصور بن محمد يشهد بطولة "طريق الأبطال إلى دبي"

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (السبت)، بطولة "طريق الأبطال إلى دبي"، التي أقيمت في كوكاكولا أرينا، دبي، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وقد تابع سموه، جانباً من النزالات العالمية التي أقيمت بين نخبة المقاتلين العالميين، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث تعد بطولة دوري المقاتلين المحترفين الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتقام بنظام سلسلة بطولات دولية في الفنون القتالية المختلطة في مدن مختلفة من دول العالم تحت اسم "الطريق إلى دبي"، ويأتي ختامها في إمارة دبي الوجهة المفضلة لأشهر لاعبي الفنون القتالية المختلطة وأقوى المنافسات.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فوز الإماراتي هادي عمر الحسيني على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة، وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير، تأكيداً على مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب مع تسخيرها لكافة السبل والمقومات لإنجاحها، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة على خارطة الرياضة العالمية.

وشهدت البطولة 11 نزالا بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمهم دولة الإمارات، وكل من روسيا، وإيرلندا، وأميركا، والبرازيل، وإنجلترا، وأوزبكستان، والكويت، ومصر، والسعودية، وسوريا، والجزائر، والفليبين.

والتقى في بقية النزالات الإيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميدوف، والإيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والأمريكي جونسون مع الروسي نيمكوف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف، والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، والأيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والسعودي مصطفى ندى مع البريطاني حيدر «دارث» خان، ونزال الهواة بين الإماراتي سعيد الحوسني والكويتي طلال القلاف.

ويشارك في دوري المقاتلين المحترفين نخبة من أبطال العالم في الفنون القتالية، وعدد من أشهر نجوم الرياضة من رابطة المقاتلين المحترفين، ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة خلال السنوات المقبلة لترسخ موقع دبي كوجهة عالمية لهذا النوع من الرياضات.