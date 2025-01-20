أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم البطولة الوطنية في منغوليا



نظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو البطولة الوطنية في العاصمة المنغولية أولان باتور، السبت والأحد الماضيين، بمشاركة 1072 لاعباً ولاعبة من 43 أكاديمية في 5 دول، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إقامة أول بطولة للعبة في منغوليا.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات والأوزان، بمستويات متطورة من المشاركين، أسهمت في إبراز مهاراتهم العالية في رياضة الجوجيتسو، والتي تشهد نمواً كبيراً وشغفاً بها في منغوليا من الفئات العمرية المختلفة.

وتعد البطولة جزءاً من سلسلة الفعاليات المقررة، لتعزيز وترسيخ مكانة أبوظبي العالمية مركزاً رياضياً دولياً، من خلال تنظيم المزيد من المنافسات الخاصة بالجوجيتسو في السنوات المقبلة، وتوسيع نطاق المشاركة فيها.

وأكد بولد إرديني أودسورن، الأمين العام لاتحاد منغوليا للجوجيتسو، أن تنظيم البطولة يمثل تتويجاً للجهود المستمرة لتطوير رياضة الجوجيتسو على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما أنها جاءت بعد مرور 10 سنوات على إقامة أول بطولة في منغوليا.

وقال أودسون إنه خلال هذه السنوات تم تنظيم 11 بطولة وطنية، و7 بطولات دولية في أولان باتور، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى، والتي أسهمت في تعزيز مكانة منغوليا وجهة رياضية مهمة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي للمحترفين، استعداداً للمزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.