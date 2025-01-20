

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، الأحد المقبل في مبادلة أرينا بأبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في فئات الأشبال والناشئين والكبار، وتشمل الفئات العمرية الناشئين C (12 -13 عاماً)، والفئة B ( 14 – 15 عاماً)، والفئة A (16 - 17 عاماً) بالإضافة إلى إدراج فئة جديدة للمرة الأولى ضمن البطولات المحلية للفنون القتالية المختلطة وهي فئة الأشبال D (10 – 11 عاماً) بما يشكل نقلة نوعية في بطولات اللعبة. كما تضم المنافسات فئة الكبار (18 عاماً فما فوق) ما يضفي على البطولة مزيداً من أجواء التشويق والحماس.

وأكد محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، أن البطولة تشكل منصات لاكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها، وإعدادها للمشاركة الفعّالة في المحافل المحلية والدولية.

ويعد إدراج فئات عمرية جديدة ضمن بطولات الفنون القتالية المختلطة خطوة بالغة الأهمية تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مختلف الشرائح العمرية لتطوير القدرات واكتساب الخبرة في بيئة تنافسية احترافية.

وتشكّل إضافة فئة الكبار إلى المنافسات خطوة في الاتجاه الصحيح تُبرز التطور المستمر للعبة، حيث تسهم هذه الفئة في رفع مستوى البطولة، وإثراء خبرات اللاعبين الأصغر سناً.