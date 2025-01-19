الأردني علي القيسي بطلاً لدولية «محاربي الإمارات»

أحرز البطل الأردني، علي القيسي، لقب النزال الرئيسي للنسخة الدولية الـ57 من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي اختتمت منافساتها، مساء أول من أمس، في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، وجاء تتويج القيسي باللقب بعد فوزه على البيروفي فيسنتي فارغاس بقرار الحكام في وزن الريشة.

توج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وستيف هارفي، الإعلامي والممثل الشهير، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والنجم البرازيلي السابق زيكو، والهولندي اليستر اوفريم، بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، وهينزو جريسي، الخبير العالمي في الجوجيتسو.

وفي بقية النزالات فاز البرازيلي فاغنر نورونيا على الألباني فيلسون ندريجوني بالضربة الفنية القاضية في وزن الديك، وتغلب رومان لوكاشيفيتش من بيلاروسيا على التركي خاسيني تاتلايف بالاستسلام في وزن الحر.

وفي نزال السيدات تفوقت البرازيلية كارول فورو على زالفايا كاربتشوف من أوزبكستان بالضربة القاضية في وزن القشة.

وأعرب البطل علي القيسي عن سعادته بالتتويج بلقب النسخة الدولية لمحاربي الإمارات، مؤكداً أنها ستكون أفضل انطلاقة لمزيد من المشاركات.