«الشارقة للدفاع عن النفس» يسجل 12 لاعب تايكواندو موهوباً في «عطلتنا غير»

كشف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن تسجيله 12 لاعباً موهوباً، للمشاركة في فريق النادي بالتايكواندو، تم استكشافهم من ضمن المشاركين في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير 2025»، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، موضحاً أن هناك مشاركين آخرين في طور الاستكشاف يمكن ضمهم في لعبتي الجوجيتسو والجودو، خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي للنادي والمشرف العام على البرنامج الصيفي: إنه ووفقاً لتوجيهات مجلس إدارة النادي يحظى المشاركون برعاية رياضية وذهنية منتظمة، بهدف اكتشاف المواهب سواء الرياضية أم غيرها المتميزة، لضمها إلى فرق النادي أو في المجالات الأخرى، ومنها اللجنتان الإعلامية والثقافية، على أن يتم توجيههم للجهات المختصة، وذلك بعد ختام المعسكر.