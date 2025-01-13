نخبة المقاتلين تستعد لبطولة «طريق الأبطال إلى دبي»

تتواصل تحضيرات المقاتلين العالميين بشكل مكثف ترقباً لخوض نزالات بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام 25 يناير الجاري في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

ويتواجد حالياً الغالبية العظمى من المقاتلين المشاركين في النزالات المقبلة، في دبي، بعدما وجدوا في الإمارة الوجهة المثالية لهم، وذلك لما تتميز به من مرافق رياضية متطورة ومثالية على كافة الصعد من أندية الفنون القتالية وصالات اللياقة البدنية، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تجعلهم في كامل التركيز للتحضير للبطولة المقبلة بأقصى درجة ممكنة.

ومن بين المقاتلين الذين يخوضون تحضيراتهم في دبي خلال الوقت الحالي، الثنائي الإيرلندي جون ميتشيل وناثان كيلي.

وقال ميتشل الاذي يواجه الجزائري سهيل ثائري في الوزن الخفيف في النزال المقبل: التدريبات لا تتوقف، أقوم بحصص تدريبية مرتين أو حتى ثلاث مرات في اليوم، بالنسبة لي كمقاتل محترف يجب أن تكون الرياضة كل ما يشغل بالك، وتضع كامل جهدك فيها، وأنا متحمس للغاية للفرصة التي أحصل عليها من رابطة المقاتلين المحترفين بخوض نزال في كوكاكولا أرينا، أمام حشد جماهيري كبير، وأتطلع أن أحظى بالمساندة من جاليتي على المدرجات.

وأضاف: النزال المقبل يحتاج إلى الكثير من العمل أمام منافس قوي، ما يميز الفنون القتالية المختلطة أن كل مقاتل يستعد بشكل كبير، وفي نهاية النزال فإننا نصافح بعضنا البعض ونمضي قدماً بروح رياضية عالية.

وختم: رياضة الفنون القتالية قدري، هي من اختارتني وليس العكس، فقد نشأت وأنا أمارس الكثير من الألعاب القتالية حتى تخصصت في هذا النوع في سن الثامنة عشرة وواصلت مسيرتي بعدها دون توقف.

أما ناثان كيلي الذي يواجه الروسي أحمد ماجوميدوف، نزال ضمن وزن الريشة، فكشف أن أحد طموحاته هو الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وتحديداً دبي، وذلك لما وجده من مكان مثالي لأي مقاتل يريد التركيز على مسيرته، وقال: «جميع الخدمات متوفرة هنا والمرافق بأعلى مستوى، أتمنى العمل هنا دائماً دون توقف، وبالطبع تركيزي كبير للغاية لمواجهة منافسي الذي سيحاول سحبي لجعل النزال أرضياً، وسأحاول منعه بالتأكيد من القيام باستراتيجيته.

وأضاف: أتوقع أن أحظى بمساندة جماهيرية جيدة على المدرجات، الكثير ممن أعرفهم قاموا بشراء التذاكر، وهناك أشخاص قادمون من إيرلندا خصيصاً لهذه الليلة، وهذه المرة الرابعة التي أخوض فيها نزالات في الإمارات بشكل عام، وأدرك جيداً أن الأجواء متميزة دائماً. وكشف المقاتل أن اختياره لهذه الرياضة تطلب منه إقناع والدته كونه كان وحيد والديه، وقال: تعلقت بالفنون القتالية المختلطة من ألعاب الفيديو، وبدأت بممارستها رغم ممانعة والدتي في البداية في سن الثانية عشرة، والآن بعد نحو 15 عاماً بسن الـ 27، أرى أنني حققت جزءاً من حلمي، وما زال هناك الكثير لإنجازه في ظل الفرصة التي توفرها رابطة المقاتلين المحترفين».