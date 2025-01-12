الشارقة للألعاب الفردية وشباب الأهلي يتألقان في كأس الإمارات للكاراتيه

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تألق ناديا الشارقة الرياضي للألعاب الفردية وشباب الأهلي، بشكل لافت في بطولة كأس الإمارات للكوميتيه التي اختتمت منافساتها أول من أمس في صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 261 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً، وشهدت البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة في الفئات العمرية المختلفة التي شملت فردي فئات الأشبال والفتيات «أ،ب» والناشئين والناشئات «أ،ب»، حيث ينص نظام البطولات الفردية في الموسم الحالي بأن يحصل على كأس البطولات الفردية النادي صاحب أعلى مجموع من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات، بجمع بطولات الكاتا مع بطولات الكوميتيه.

و تصدر نادي الشارقة الرياضي «للألعاب الفردية» فئة الأشبال «ب» فردي الكوميتيه بإحرازه 20 ميدالية متنوعة «6 ذهببات، 6 فضيات، 8 برونزيات» يليه نادي شباب الأهلي بإحرازه 5 ميداليات متنوعة «ذهبيتان، فضية، برونزيتان» ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية بإحرازه ميدالية ذهبية، كما تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة فئة الفتيات «ب» فردي الكوميتيه بإحرازه 9 ميداليات متنوعة «5 ذهبيات، فضية، 3 برونزيات» يليه شرطة دبي بإحرازه 5 ميداليات متنوعة «ذهبيتان، 3 فضيات» ثم نادي شباب الأهلي بإحرازه 4 ميداليات متنوعة «فضية، 3 برونزيات»

وفي فئة الناشئين فردي الكوميتيه تصدر نادي الشارقة الرياضي «للألعاب الفردية» بإحرازه 16 ميدالية متنوعة «3 ذهبيات، 6 فضيات، 7 برونزيات» يليه نادي شباب الأهلي بإحرازه 5 ميداليات متنوعة «3 ذهبيات، برونزيتان» ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية بإحرازه 4 ميداليات متنوعة «ذهبية، فضية، برونزيتان»، وفي فئة الناشئات فردي الكوميتيه، تصدر نادي شباب الأهلي بإحرازه 9 ميداليات متنوعة «3 ذهبيات، فضيتان، 4 برونزيات» يليه شرطة دبي بإحرازه 2 ميدالية متنوعة «ذهبية، فضية» ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية بإحرازه 2 ميدالية متنوعة «ذهبية، برونزية»

وبانتهاء جولات الكوميتيه فردي تكون انتهت جولتا الكاتا والكوميتيه للفردي لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات وبجمع نقاط بطولتي الكاتا والكوميتيه فقد حصد كأس الإمارات للكاراتيه للفئات العمرية التالية كل من

نادي الشارقة الرياضي «للألعاب الفردية» بكأس الإمارات لفئة الأشبال «ب» وفئة الناشئين، كما فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس الإمارات لفئة الفتيات «ب» وفاز نادي شباب الأهلي بكأس الإمارات لفئة الناشئات.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه أمين عام اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.