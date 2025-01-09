«محاربي الإمارات» تعلن عن أول بطولات 2025

أبوظبي - أحمد عيسى

تعود بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة عبر النسختين العربية الأفريقية 56 والدولية 57 يومي 16 و17 يناير الجاري على التوالي، بشاطئ الراحة في جزيرة ياس أبوظبي، في أول نشاط بالعام الجديد 2025.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل عودة البطولة للأضواء عبر مؤتمر صحافي، أبانت خلاله عن إقامة 12 نزالاً في النسخة العربية الأفريقية يوم 16 يناير، ومن أبرز النزالات مواجهة المغربي خافيير علاوي والأنغولي ديمارتي بينيا في وزن البانتام، ومواجهة عمر شعبان مع النيجيري تايو اودنجو، فيما تشهد النسخة الدولية يوم 17 يناير إقامة 12 نزالاً منها نزال البيروفي فيسنتي فارغاس مع الأردني علي القيسي في وزن الريشة، والألباني فيلسون ندريجوني مع البرازيلي واجنر نورونها في وزن البانتام.

من جانبه تحدث فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة خلال المؤتمر الصحافي معلناً عن إطلاق أولى منافسات البطولة في العام 2025، بمشاركة نخبة المقاتلين من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن هذا العام سيشهد مواصلة النجاحات بإقامة المزيد من البطولات بمشاركة العديد من المقاتلين البارزين، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم الصاعدين.

وأبدى درويش فخره بالنجاح الذي حققته «محاربي الإمارات» في العام الماضي، واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز رؤية الحدث كمشروع رياضي إماراتي يسعى إلى المساهمة في تطوير الرياضة بالدولة بجهود عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وفريق العمل والأبطال المقاتلين وكل من ساهم في النجاح الذي حققته البطولة خلال النسخ الماضية.