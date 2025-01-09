مواجهة مرتقبة بين نورمحمدوف وهيوز في «طريق الأبطال إلى دبي»



تشهد دبي في 25 يناير الجاري انطلاق بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتشهد البطولة مشاركة 24 مقاتلاً من 12 دولة، تتقدمها الإمارات، وكل من روسيا، إنجلترا، إيرلندا، البرازيل، السعودية، مصر، الأردن، سوريا، الجزائر، أوزبكستان وباكستان.

وبحسب بطاقة النزالات الكاملة التي أعلنتها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، فإن البطولة، ستشهد نزالاً رئيسياً من الطراز الرفيع، يجمع بين البطل العالمي، الروسي عثمان نورمحمدوف الذي حقق الفوز في جميع نزالاته الـ 18 دون أي خسارة سابقة، مع المقاتل الأيرلندي الصاعد بول هيوز، صاحب السجل المبهر بـ 13 انتصاراً مقابل خسارة واحدة فقط.

ويلتقي الإماراتي هادي عمر الحسيني مع المصري عصام غانم، وتجمع بقية النزالات الإيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميتشاريبوف، والإيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف، والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والروسي يعقوب سليمانوف مع الأردني جراح السيلاوي، والأيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، والسعودي مصطفى ندى مع الباكستاني البريطاني حيدر «دارث» خان، إلى جانب نزالين سيتم تأكيد تفاصيلهما قريباً.

وتمثل بطولة «طريق الأبطال إلى دبي» مرحلة جديدة لرياضة فنون القتال المختلطة في المنطقة، حيث توفر منصة فريدة لتطوير المواهب الإماراتية الشابة وتأهيلها للمنافسة في البطولات العالمية.