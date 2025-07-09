نزال «المصير في الصحراء» يجمع الأسطورة ريكي هاتون والإماراتي عيسى الدح في دبي

تشهد دبي محطة جديدة في مسيرة رياضة الملاكمة، مع استضافة نزال تاريخي يجمع بين الأسطورة البريطاني ريكي هاتون، بطل العالم السابق، والملاكم الإماراتي المحترف عيسى الدح، وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل في صالة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام، ضمن فعاليات بطولة «المصير في الصحراء – Destiny in the Desert»، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.

ويحمل هذا النزال المرتقب طابعاً خاصاً، إذ يجمع بين أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة العالمية، وأول ملاكم إماراتي محترف، عيسى الدح، الذي يعرف بلقب «المحارب العربي»، والذي ساهم في ترسيخ حضور الملاكمة الاحترافية في الدولة منذ انطلاق مسيرته عام 2007.

وأكد ريكي هاتون في تصريحات نقلها موقع «TalkSport» البريطاني، أنه يتطلع بشغف إلى العودة إلى الحلبة في دبي، مشيداً بجهود عيسى الدح في تطوير اللعبة بالإمارات، وقال: «أنا متحمس للغاية لهذه المواجهة.. عيسى قدم الكثير لدعم الملاكمة في بلاده، وأتمنى أن يكون هذا الحدث بداية لسلسلة من النزالات الكبرى في المنطقة».

من جانبه، عبّر عيسى الدح عن اعتزازه بخوض هذا النزال التاريخي في مناسبة وطنية عزيزة، وقال: «منذ بداية مشواري، كان حلمي أن أساهم في نقل رياضة الملاكمة إلى الإمارات، واليوم أرى هذا الحلم يتحقق.. هذه المواجهة تحمل رسالة أمل لكل شاب عربي بأن الطموحات لا تعترف بالحدود».

دبي منصة للرياضات العالمية

يعكس هذا الحدث البارز مكانة دبي المتنامية كمركز إقليمي لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، والدعم المؤسسي الذي تحظى به الرياضات القتالية، إلى جانب اهتمام الجمهور المتزايد برياضة الملاكمة.

وجهة الحدث

وتستضيف صالة «The Agenda» هذا الحدث، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية والرياضية في الإمارة، والتي تواصل تعزيز حضورها في دعم الفعاليات العالمية، ضمن رؤيتها لترسيخ مكانة دبي على خارطة الرياضة الدولية.