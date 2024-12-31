موسم إستثنائي لـ «الشارقة للدفاع عن النفس» في العام 2024



ثمن مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المكاسب التي حققتها أسرة النادي في ختام العام 2024، تنافسياً وثقافيا ومجتمعيا وفي مختلف الجوانب الإدارية، ووصف أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي، الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي مهد للتميز وأن يحقق النادي مكاسب مميزة، مؤكداً حرصه وأعضاء مجلس الإدارة على توفير كل سبل النجاح للاعبين خاصة أعضاء المنتخبات الوطنية، بما يساهم بإستدامة تحقيق النتائج المميزة وكذلك مواصلة إستكشاف المواهب المواطنة وتطويرها رياضياً وثقافياً وفي جميع الجوانب.

وثمن الجروان دعم مجلس الشارقة الرياضي وجهود الإدارة التنفيذية ولجنة التخطيط الإستراتيجي وادارتي التدريب الرياضي، والإتصال الحكومي في النادي، وجهود اللاعبين، داعياً أن يكون العام 2025 حافلاً بالعطاء في جميع الجوانب لدولة الإمارات، وكذلك الاستفادة من النتائج التي حققها لاعبي النادي في 2024، بما يليق بمكانة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ووفقا للخطة الإستراتيجية للنادي لتحقيق الأهداف

مكاسب

يبرز الى الواجهة فوز النادي بدرع التفوق العام لجائزة مجلس الشارقة للإستدامة الرياضية، والمركز الاول على الأندية التخصصية في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، وتنظيم 85 مبادرة مجتمعية وثقافية في العام 2024، وفي الجانب الإعلامي نظم النادي الملتقى الرمضاني الخامس بمشاركة دولية بالتزامن مع تحقيق مكاسب اعلامية مهدت لتنفيذ النادي خطط نوعية ساهمت باستقطاب لاعبين مواطنين جدد لممارسة رياضات الدفاع عن النفس، وتجديد عمل النادي بالايزو في الادارة المتكاملة، كما وتم تكريم النادي في فئة «أفضل مبادرة مجتمعية» عن برنامج ثقافتنا الرياضية وأفضل مبادرة في التعلم والتطوير إنطلاقا من العمل بالابتكار ودعما لرؤية الشارقة في التميز والريادة.

بطولات

وفي المجال التنافسي تمكن النادي من الفوز بثمانية بطولات بالمركز الأول أبرزها بطولة «خالد بن محمد بن زايد» لفئة بدون البدلة للجوجيتسو، وكأس نائب رئيس الدولة تحت اعمار 16 سنة، وكأس الشارقة للجوجيتسو، وبطولة ناس للجوجيتسو وبطولة البراعم للجودو وفي التايكواندو اضافة الى الفوز بالمركز الثاني في 8 بطولات ابرزها بالبدلة في بطولة «خالد بن محمد بن زايد» للجوجيتسو.

كما تمكن النادي من رفد المنتخبات الوطنية بعدد كبير من اللاعبين في رياضات الجوجيتسو والتايكواندو والفنون القتالية والجودو والكاراتيه، وبلغ رصيد الميداليات الملونة نحو 1600 ميدالية ملونة منها 1046 في الجوجيتسو، وفاز لاعب النادي حمدان النجار بلقب افضل لاعب جوجيتسو ناشيء في 2024، وكأس النادي المثالي بالتايكواندو، كذلك حصد مدربو النادي والاداريون على شهادات تقديرية مماثلة لدورهم في أن تكون رياضات الدفاع عن النفس اسلوبا مثاليا للحياة