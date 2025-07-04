اتحاد المصارعة يطلق معسكراً صيفياً في أبوظبي لاكتشاف المواهب

أطلق اتحاد الإمارات للمصارعة النسخة الأولى من المعسكر الصيفي لعام 2025، والمخصص للأطفال من الفئة العمرية بين 5 و9 سنوات، وذلك خلال الفترة من 7 يوليو الجاري إلى 21 أغسطس المقبل، حيث يقام المعسكر في ثلاثة مواقع على مستوى مدينة أبوظبي.

ويهدف المعسكر الصيفي إلى تعزيز القيم الرياضية، وتنمية المهارات الحركية والاجتماعية لدى الأطفال، من خلال برامج تدريبية وترفيهية متكاملة، تتضمن تعليم أساسيات وقواعد المصارعة بأسلوب مرح، تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين، والموجودين في مواقع المعسكر في كل من مركز نبض الفلاح المجتمعي، ومركز بيركلي أبوظبي، ومدرسة مبارك بن محمد (الحلقة الأولى).

وتتضمن فعاليات وبرامج معسكر اتحاد الإمارات للمصارعة مجموعة من الأنشطة، التي تشمل تمارين الإحماء، وأساسيات رياضة المصارعة، والنزالات الودية، والعروض المرئية والتوعوية لأجيال الناشئة.

وقال ياسر القبيسي، مدير إدارة التطوير الرياضي والشؤون الفنية في اتحاد الإمارات للمصارعة: «إن تنظيم هذا المعسكر الصيفي وانطلاقته لأول مرة يعتبر بمثابة التأسيس لمنصة نموذجية، تسهم في اكتشاف المواهب الجديدة.

وتعزيز الشغف بهذه الرياضة العريقة، في مشهد ينسجم مع مساعي الاتحاد لتقديم تجربة آمنة وملهمة للأطفال، عبر منحهم فرصة تفاعلية، تعزز النمو واكتساب المهارات الحياتية، وبناء الشخصية المنضبطة في بيئة رياضية صحية».

ويأتي إطلاق هذا المعسكر انسجاماً مع رسالة الاتحاد لنشر وتطوير رياضة المصارعة في الدولة، من خلال مبادرات استراتيجية مجتمعية، تستهدف الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في عام المجتمع، للمساهمة في بناء جيل رياضي، يتمتع ببنية جسدية سليمة وروح تنافسية عالية، قادر على خدمة مجتمعه.

ويستقطب اتحاد الإمارات للمصارعة من خلال هذا المعسكر المئات من الأطفال، حيث سيجري تطبيق نهج تدريبي موحد لجميع المشاركين في جميع المواقع، كما يوفر الإمكانات والبيئة المناسبة لممارسة الهوايات، التي تعزز المواهب، وتشجيعهم على مواصلة التميز، والارتقاء في أدائهم الرياضي.