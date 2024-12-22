ختام بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين بدبي

اختتمت أمس، منافسات النسخة التاسعة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، في نادي النصر بدبي وسط حضور جماهيري كبير. وشهدت النزالات مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، للتنافس ضمن عدد من الفئات العمرية والوزنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وتميزت بالقوة والمهارة والحماس في ظل تقارب مستوى المتنافسين.

وأشاد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالأجواء التنافسية المميزة التي شهدتها البطولة، مشيراً إلى الاحترافية والدقة في تنظيم الحدث والإقبال الجماهيري الكبير الذي يعكس التطور والنمو الذي تشهده اللعبة.

وعبر بن دلموج عن شكره إلى نادي النصر على استضافته للبطولة وتوفير بيئة تنافسية مثالية للرياضيين المشاركين، بما ساهم في إبراز مهاراتهم، مؤكداً أهمية التعاون بين الاتحاد والأندية لتعزيز حضور هذه الرياضة محلياً ودولياً، وترسيخ ريادة الدولة العالمية على صعيد الفنون القتالية المختلطة.

وقال كارل بووث، مدرب أكاديمية أدما إننا شاركنا بـ45 لاعباً ولاعبة في المنافسات، وكانت تجربة ثرية، حيث نجحنا في تحقيق العديد من المكاسب الفنية، وأظهر اللاعبون قدرة كبيرة على تنفيذ المهارات التي تم التدرب عليها، مؤكداً أن البطولة وفرت أيضاً فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات من منافسين أقوياء، بما يساهم في تعزيز مهارات وقدرات اللاعبين.