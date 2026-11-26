أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة مشاركة منتخب الإمارات في النسخة الأولى من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من ملاكمي فئة الرجال «النخبة» من مختلف دول العالم.

وينظم البطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، ويتنافس المشاركون في 12 وزنا، على جوائز مالية إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار.

يمثل منتخب الإمارات في البطولة 4 ملاكمين هم عبدالله الشحي، وإلياس ماغوميدوف، وريشاب هانمانت، وأحمد الشميلي، فيما تضم البعثة المدير الفني محمد الشيبلي، والمدربين حسن وعادل وروسـلان.

تأتي المشاركة في إطار جهود اتحاد الإمارات للملاكمة لتطوير قدرات اللاعبين وتعزيز حضورهم في المنافسات الدولية، وإكسابهم الخبرة من خلال الاحتكاك بنخبة من ملاكمي العالم، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.