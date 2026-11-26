أكدت المقاتلة الإماراتية زمزم الحمادي تطلعها إلى تقديم أداء أفضل في نزالها المقبل ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين «بي إف إل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر في 11 ديسمبر بالسعودية، مشيرة إلى أن تجربتها السابقة منحتها مزيداً من الثقة والنضج الذهني.

وقالت زمزم الحمادي: رغم فوزي في النزال السابق، لم أكن راضية عن المستوى الذي قدمته. أطمح هذه المرة إلى إظهار قدراتي الحقيقية وتمثيل بلادي بأفضل صورة، خصوصاً أنني سأخوض النزال خارج الإمارات».

وأضافت: هناك فارق كبير بين الموسم الماضي والحالي، سواء على مستوى الثقة بالنفس أو العقلية. تعلمت الكثير من نزالي الأول، وهذه المرة سأكون أنا من يفرض الضغط على منافستي، وسأحرص على إظهار أسلوبي في القتال بدلاً من السماح لها بفرض أسلوبها عليّ».

وأشارت زمزم الحمادي، إلى أن برنامج استحقاقاتها المقبلة يتضمن خوض مزيد من النزالات ضمن رابطة المقاتلين المحترفين، إلى جانب المشاركة في بطولة العالم، واحتمال المشاركة في بطولة آسيا. وتابعت بطلة الإمارات: تركيزي منصب حالياً على نزال ديسمبر في السعودية. هدفي تحقيق الفوز وتمثيل الإمارات بأفضل صورة.

بدأت الحمادي مسيرتها الرياضية لاعبة جوجيتسو قبل أن تنتقل إلى عالم الفنون القتالية المختلطة في عام 2023، حيث خاضت أولى مشاركاتها العالمية في بطولة العالم في أبوظبي، وتمكنت من إحراز المركز الأول، في إنجاز وصفته بـ «التحول الأهم» في مسيرتها، كونه فتح لها أبواب المنافسة على المستوى الدولي.