حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، في بطولة مالطا الدولية للتايكواندو 2026، التي أقيمت أمس السبت، في مجمع كوتونيرا الرياضي، بمدينة كوسبيكوا في جمهورية مالطا، محققين العلامة الكاملة بحصول جميع اللاعبين الخمسة المشاركين على ميداليات.

جاءت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب كريم أيمن في فئة الناشئين، فيما أحرز عمر لؤي الدريني فضية الناشئين، ويحيى عمر عبدالله فضية الشباب، بينما نال حمدان خالد القرمطي برونزية الشباب، وخليفة طارق الشامسي برونزية الناشئين.

شهدت البطولة، التي نظمها الاتحاد المالطي للتايكواندو تحت إشراف الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للعبة، مشاركة واسعة من لاعبي الدول الأوروبية والعربية، ضمن منافسات البطولة المصنفة أوروبياً «E2» لفئتي الناشئين والشباب.

ثمّن مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد سعيد الجروان، الرعاية والدعم المتواصلين من مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في توفير فرص المشاركة الخارجية للاعبين، وتطوير قدراتهم الفنية والتنافسية، وتعزيز حضور النادي في البطولات الدولية، ومشيداً بمتابعة وتوجيهات قسم رعاية الموهوبين في مجلس الشارقة الرياضي.

بارك أحمد سعيد الجروان للاعبين وأسرهم الإنجاز الذي تحقق، مشيداً بالمستويات الفنية والروح القتالية ،التي أظهرها اللاعبون خلال المنافسات، وبجهود المدير الفني للتايكواندو الدكتور علي العلوي والمدربين، ودورهم في إعداد اللاعبين، وتأهيلهم للمنافسة على الميداليات.

وأكد الجروان أن حصول جميع اللاعبين المشاركين على ميداليات يعكس نجاح العمل الفني في النادي، ويشكل حافزاً لمواصلة الاستثمار في المواهب الواعدة، وإعداد جيل قادر على تمثيل الشارقة ودولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الدولية.





من جانبه أكد الدكتور علي العلوي، المدير الفني للتايكواندو، أن النتائج المحققة جاءت ثمرة العمل المتواصل والانضباط والإصرار الذي أظهره اللاعبون، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولات الدولية تسهم في رفع المستوى الفني، واكتساب الخبرات من خلال مواجهة مدارس متنوعة في اللعبة.

وأعرب العلوي عن تقديره لإدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي وقسم رعاية الموهوبين، وأولياء أمور اللاعبين على دعمهم المستمر، مؤكداً أن الجهاز الفني يتطلع إلى البناء على هذا الإنجاز، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المشاركات المقبلة.