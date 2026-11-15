منتخب الإمارات للجودو يشارك في بطولة العالم للشباب بطشقند

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة منتخب الشباب في بطولة العالم تحت 18عاما، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان بإشراف الاتحاد الدولي، من 19 الى 21 نوفمبر الحالي، في العاصمة طشقند، بمشاركة نحو 550 لاعبا ولاعبة من أبرز اللاعبين المصنفين، يمثلون 82 دولة من مختلف قارات العالم.

وأعلن اتحاد الجودو، أن البعثة سيترأسها محمد جاسم، الأمين العام، وتضم أيضا المدرب الأوزبكي شرف الدين لطف الله، و3 لاعبين هم: بطي الهاشمي تحت 60 كجم، وراشد نعمتوف ويوسف العوض تحت 81 كجم، وستغادر بعد غد إلى طشقند، بعد اختتام معسكر الإعداد في الفجيرة.

وأكد محمد جاسم حرص الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على الاهتمام بمستقبل منتخبات الفئات العمرية الأكاديمي، وتوفير الظروف المناسبة للدراسة والمشاركة في البطولات الخارجية، واكتشاف المواهب لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية العليا بنخبة من اللاعبين الصاعدين الذين يمثلون جيل المستقبل بهدف استدامة تطور ونمو اللعبة وبناء قاعدة قوية من الأبطال.