بالورود.. استقبال حافل لأبطال الإمارات للكاراتيه

استقبل اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أبطال الإمارات للكاراتيه بالورود لدى عودتهم إلى أرض الوطن عبر مطار دبي الدولي، قادمين من العاصمة الأردنية عمّان، بعد مشاركتهم المتميزة في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، ونجاحهم في انتزاع المركز الثاني في الترتيب العام بحصيلة بلغت 9 ميداليات ملونة، بواقع 5 ذهبيات، وفضية واحدة، و3 برونزيات.

شارك في استقبال البعثة إلى جانب اللواء «م» ناصر الرزوقي كل من: أحمد سالم باصليب، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس لجنة المنتخبات، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، حيث حرصوا على تهنئة أفراد البعثة والاحتفاء بالإنجاز الذي حققه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، تقديراً لما بذلوه من جهود وعطاء خلال المنافسات.

وكانت البعثة قد وصلت برئاسة محمد حربوك الشحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، المدير المالي، وضمت الجهازين الفني والإداري، ولاعبي ولاعبات المنتخب، الذين نجحوا في تمثيل الدولة بصورة مشرفة، واعتلاء منصات التتويج في مختلف المنافسات، مؤكدين الحضور الإماراتي القوي على مستوى رياضة الكاراتيه في منطقة غرب آسيا.

وفي لفتة تقديرية تعكس حرص الاتحاد على تحفيز أبطاله منح اللواء «م» ناصر الرزوقي اللاعبين واللاعبات مكافآت مالية فورية عقب وصول البعثة، تقديراً لما قدموه من مستويات متميزة، ونتائج مشرفة في البطولة، ودافعاً لهم لمواصلة مسيرة الإنجازات، ورفع راية الإمارات في المحافل الرياضية المقبلة.

وعلى صعيد النتائج تألقت حبيبة خليل بصورة لافتة، بعدما نجحت في إحراز ميداليتين ذهبيتين في منافسات الكاتا والكوميتيه لوزن 48 كجم لفئة الآنسات.

كما أضافت رزان مهيوب الذهبية الثالثة للإمارات بفوزها بالمركز الأول في منافسات الكاتا لفئة الناشئات، قبل أن تعزز رصيدها بميدالية فضية في منافسات الكوميتيه لوزن 47 كجم، لتؤكد تميزها في أكثر من منافسة.

وواصلت ندى خميس تألقها بإحراز ذهبية الكوميتيه لوزن 61 كجم لفئة الناشئات، فيما أكمل فيصل الخالدي عقد الذهبيات الإماراتية بحصوله على المركز الأول في منافسات الكوميتيه لوزن 76 كجم لفئة الشباب.

وشهدت منافسات البطولة أيضاً إحراز المنتخب ثلاث ميداليات برونزية، جاءت عن طريق بخيت محمد في منافسات الكوميتيه لوزن 55 كجم لفئة الشباب، وسلطان جوهر في وزن 52 كجم لفئة الناشئين، ومحمد الكندي في وزن 63 كجم لفئة الناشئين.

وأكد اللواء «م» ناصر الرزوقي أن الإنجاز الذي حققه منتخب الإمارات في بطولة غرب آسيا يعكس التطور المتواصل، الذي تشهده رياضة الكاراتيه في الدولة، والجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية وأولياء أمورهم، إلى جانب العمل المؤسسي الذي يقوم به الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية، وتعزيز حضورها على الساحتين القارية والدولية.

وقال الرزوقي: «نعتز بما قدمه أبناؤنا وبناتنا في البطولة، وما أظهروه من روح قتالية ومستويات فنية متميزة، وإصرار على تمثيل دولة الإمارات بالصورة المشرفة. وكان من واجبنا أن نستقبلهم ونحتفي بإنجازهم، ونقدم لهم المكافآت الفورية تقديراً لعطائهم، ورسالة لهم بأن كل جهد مخلص وكل إنجاز يتحقق باسم الوطن يحظى بالتقدير والاهتمام».

وأضاف: نؤمن بأن تحفيز اللاعبين واللاعبات وتقدير إنجازاتهم يمثلان ركيزة أساسية في صناعة الأبطال، ونتطلع إلى أن تكون هذه النتائج دافعاً إضافياً لهم لمواصلة التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة، ورفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج الإقليمية والقارية والدولية.

واختتم الرزوقي تصريحه بتوجيه الشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً مواصلة الاتحاد العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير المواهب الوطنية، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات في رياضة الكاراتيه.