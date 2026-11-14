اتحاد التايكواندو و«الشارقة للدفاع عن النفس» يبحثان استدامة الإنجازات ودعم المنتخبات

بحث اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تعزيز التعاون والجهود المشتركة لتطوير اللعبة، واستدامة الإنجازات، ودعم المنتخبات الوطنية، خلال زيارة وفد الاتحاد إلى مقر النادي في الرحمانية.

وضم وفد الاتحاد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة زايد خليفة السويدي، نائب الرئيس، وسعادة عبدالله محمد السماحي، الأمين العام، وسعادة أحمد سعيد الكعبي، وسعادة نورة الحمر، عضوي مجلس الإدارة.

وكان في استقبال الوفد أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد العسم السويدي، نائب الرئيس، ومحمد سعيد الشامسي، وعلي عبيد الحمودي، عضوا مجلس الإدارة، ومحمود لطفي شعبان، المدير التنفيذي للنادي

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والنادي، وتطوير العمل الفني، ومواصلة اكتشاف المواهب وتأهيلها، بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، وتوفير فرص المشاركة الدولية التي تساعدهم على اكتساب الخبرة وتطوير مستوياتهم التنافسية.

وأشاد الدكتور أحمد حمدان الزيودي بالبنية التحتية التي يمتلكها النادي في الرحمانية، وما توفره من إمكانات تسهم في تطوير اللعبة وتهيئة اللاعبين، مؤكداً أهمية التعاون بين الاتحاد والأندية لدعم المنتخبات الوطنية والعمل على استدامة الإنجازات.

من جانبه، أكد أحمد سعيد الجروان أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد لتطوير العمل الفني، مشيراً إلى أن النادي يمضي وفق خطة فنية لمواصلة اكتشاف المواهب، والعمل على إعدادها بما يدعم المنتخبات الوطنية، ويعزز استدامة النتائج المتميزة.

وتقدم الجروان بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه للنادي، ومساندته لجهوده في تطوير اللاعبين وتحقيق الإنجازات والى اتحاد التايكواندو للجهود التي يبذلها في تطوير رياضة التايكواندو في كافة المجلات

كما أكد عبيد العسم السويدي، أن النادي يعتز برفد عددا كبير من لاعبيه بالمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات، مشيراً إلى حرصه على إشراكهم في المنافسات الدولية كلما أمكن، بما يعزز خبراتهم ويدعم تطورهم الفني. وشدد على دعم النادي للاتحاد، مع الإشارة إلى تعديلات مرتقبة في اللوائح تصب في مصلحة الأندية، وتساند جهودها في تطوير اللعبة.

كذلك ثمن نيل النادي درع التفوق العام في العام الماضي، ويتطلع إلى مواصلة مسيرة الإنجازات والفوز بالدرع مجدداً، بفضل الدعم الذي يحظى به من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للتايكواندو