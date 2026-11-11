جيك بول يتعهد اعتزال الملاكمة إذا خسر أمام دومبيه في دبي



تعهد الملاكم الأمريكي جيك بول اعتزال الملاكمة نهائياً في حال خسارته أمام الفرنسي سيدريك دومبيه، بطل العالم مرتين في الكيك بوكسينغ، في النزال المرتقب بينهما في 24 ديسمبر المقبل على حلبة «كوكا كولا أرينا» بدبي، فيما توعد منافسه بحسم المواجهة بلكمة واحدة.



وقال بول خلال مؤتمر صحافي جمع الملاكمين الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، رداً على سؤال بشأن استعداده للاعتزال إذا خسر أمام دومبيه «سأعتزل إذا خسرت أمامه، هذا مؤكد بنسبة 100 %».



شهد المؤتمر، الذي نظمته شركة «موست فاليوابل بروموشنز» في قاعة «بافيلون كامبون»، سجالاً حاداً بين الملاكمين، تبادلا خلاله التحديات والتصريحات الساخرة، قبل أن يقفا وجهاً لوجه أمام عدسات المصورين.



ويخوض بول أول نزال احترافي له في دبي أمام دومبيه، الذي سبق له التتويج بلقب منظمة «غلوري» العالمية للكيك بوكسينغ مرتين، وخاض أيضاً منافسات الفنون القتالية المختلطة.



وتقام المواجهة وفق قواعد الملاكمة الاحترافية على مدى ثماني جولات في وزن «الكروزر» بحد أقصى يبلغ 200 رطل (90.7 كلغ)، وبقفازات تزن 10 أونصات.

ويدخل بول النزال بسجل يتضمن 12 انتصاراً، سبعة منها بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين، فيما يملك دومبيه 75 فوزاً في الكيك بوكسينغ، بينها 45 بالضربة القاضية، مقابل سبع هزائم وتعادل واحد، إضافة إلى ستة انتصارات وهزيمة واحدة في الفنون القتالية المختلطة.



طموح اللقب العالمي

ورغم ربط مستقبله بنتيجة المواجهة، أكد بول أنه يطمح إلى المنافسة على لقب عالمي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، معتبراً أنه لا يزال في بداية مسيرته الاحترافية.

وأوضح بول، أن خبرته التي اكتسبها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ساعدته على تطوير مستواه، مشيراً إلى أن الجماهير ستلاحظ هذا التطور خلال نزاله المقبل.



وأبدى الأمريكي احترامه لإنجازات منافسه الفرنسي، لكنه اعتبر أن الانتقال من الكيك بوكسينغ إلى الملاكمة سيضع دومبيه أمام اختبار مختلف، خصوصاً أن قواعد المواجهة لا تسمح باستخدام الركلات.

وأضاف أن دومبيه يمتلك قوة ضاربة، لكنه يعاني، بحسب تقييمه، من ثغرات دفاعية يمكن استغلالها، متوقعاً حسم النزال بالضربة القاضية في الجولة الثالثة أو الرابعة.



وقال بول إن منافسه يعتمد على لكمات دائرية واسعة يسهل توقعها، فضلاً عن ترك مساحات مكشوفة في دفاعه، مؤكداً أنه سيحاول استغلال هذه النقاط منذ بداية المواجهة.



وعن اختياره دبي لاستضافة النزال، أشاد بول بالمدينة وجمهورها، معرباً عن ثقته في استقطاب الحدث حضوراً جماهيرياً واسعاً.

وأوضح أن تنظيم مواجهة عشية عيد الميلاد كان فكرة يسعى إلى تنفيذها منذ فترة بالتعاون مع ناكيسا بيداريان، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، معتبراً أن الموعد يمنح الجماهير فرصة متابعة النزال خلال العطلة.



دومبيه: أحتاج إلى لكمة واحدة

في المقابل، قلل دومبيه من قدرات منافسه الأمريكي، مؤكداً ثقته في إنهاء المواجهة بالضربة القاضية. وقال الفرنسي «أمامه ثماني جولات، وأنا أحتاج إلى لكمة واحدة فقط. لقد فعلت ذلك 45 مرة من قبل».



وأضاف أنه يستبعد قدرة بول على تفادي لكماته طوال الجولات الثماني، مشيراً إلى أنه اعتاد حسم نزالاته في الجولة الثانية، بعدما يخصص الجولة الأولى لدراسة منافسه والدخول في أجواء المواجهة.



وأوضح أن مدربه يفضل إطالة النزال لإظهار تفوقه الفني، ما قد يدفعه إلى تأجيل الحسم حتى الجولة السابعة أو الثامنة. وسخر دومبيه من خبرة بول في الملاكمة، معتبراً أن شهرته التي اكتسبها عبر منصة «يوتيوب» لا تعكس بالضرورة قدراته داخل الحلبة.



وقال إنه طلب مواجهة الأمريكي بعد سنوات من النزالات الشاقة، رغبة منه في خوض نزال يراه أقل صعوبة، مضيفاً بسخرية أنه يقضي معظم وقته حالياً في مشاهدة المسلسلات عبر «نتفليكس»، بدلاً من تكثيف استعداداته.



وأشار الفرنسي إلى أن وزنه الحالي يبلغ نحو 100 كيلوغرام، وأن تركيزه ينصب على خفضه إلى الحد المسموح به للمواجهة. وامتد السجال إلى أسلوب الملاكمين وقدراتهما الفنية، إذ انتقد دومبيه تنوع لكمات بول، معتبراً أنه يعتمد على ثلاث ضربات أساسية يسهل التعامل معها.



ورغم تبادل الانتقادات، أبدى دومبيه تقديره لمنافسه على المستوى الشخصي، وشكره على قبول التحدي وتنظيم المواجهة، لكنه أكد أن احترامه لقدرات بول في الملاكمة سيظل مرهوناً بما سيقدمه داخل الحلبة.

ومن المقرر طرح تذاكر النزال الأحد 15 نوفمبر الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، مع إتاحة التسجيل المسبق للراغبين في الحصول على أولوية الشراء.