ترامب يعرض على رئيس منظمة الفنون القتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

في خطوة غير مألوفة، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة، تولي منصب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، خلفاً لكاتي زاكاريا التي أقيلت من المنصب الشهر الماضي، بعد فترة لم تتجاوز خمسة أيام.

وأعلن ترامب العرض عبر منشور على منصته «تروث سوشيال»، وصف فيه وايت بأنه «مقاتل ومحارب شرس»، معرباً عن رغبته في أن يتولى قيادة الإحاطات الصحفية للبيت الأبيض، في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وما شهدته من تقدم للديمقراطيين.

ولم يقتصر عرض ترامب على وايت وحده، إذ طلب منه اصطحاب مجموعة من نجوم الفنون القتالية المختلطة للعمل معه، بينهم الروسيان إسلام ماخاتشيف وحبيب نورمحمدوف، إلى جانب جاستن غيثجي ودانيال كورمييه وأماندا نونيز وكايلا هاريسون، وقال ترامب: هذه المجموعة ستساعد في مواجهة ما وصفه بـ«اليسار المتطرف»، مؤكداً أن وايت سيكون متحدثاً صحفياً «لا يشبه أي شخص سبقه».

من جانبه، تفاعل وايت مع الإعلان بنشر صورة له خلف منصة الإحاطات الصحفية في البيت الأبيض، أرفقها بعبارة «نحو الفصل المقبل»، كما أعاد نشر رسالة ترامب عبر خاصية القصص على حسابه في «إنستغرام»، دون أن يؤكد قبوله المنصب أو يكشف موقفه النهائي من العرض.

وذكرت تقارير إعلامية أن وايت سيلتقي ترامب في المكتب البيضاوي، الاثنين، وسط غموض بشأن ما إذا كان سيوافق على تولي المهمة، فيما لم يقدم البيت الأبيض توضيحاً رسمياً حول حقيقة العرض، بعدما أنهى اتصالاً مع مراسل صحيفة «ديلي ميل» حاول الاستفسار عن الأمر.

ويرتبط وايت بعلاقة صداقة وتحالف سياسي وثيق مع ترامب منذ سنوات، وكان من أبرز الشخصيات الداعمة له خلال حملاته الانتخابية، كما ظهر إلى جانبه في مناسبات سياسية ورياضية عديدة.

وتعود بداية العلاقة إلى عام 2001، عندما استضاف فندق «ترامب تاج محل» في أتلانتيك سيتي إحدى فعاليات الفنون القتالية الأولى تحت قيادة وايت، وهي تجربة وصفها ترامب آنذاك بأنها «الأكثر إثارة للدهشة» التي شاهدها.

وكان وايت من الأصوات البارزة المؤيدة لترامب خلال حملته الرئاسية الأولى عام 2016، وشارك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، رغم نصائح من مقربين منه بعدم الانخراط في السياسة، كما واصل دعمه له بعد أحداث السادس من يناير 2021، ولم يتراجع عن إظهار علاقته به في فعاليات المنظمة.

ولعب رئيس منظمة الفنون القتالية، دوراً في توسيع دائرة وصول ترامب إلى شرائح جديدة من الناخبين خلال انتخابات 2024، من خلال تشجيعه على الظهور في برامج البودكاست والمنصات الرقمية التي يتابعها الشباب، ومن بينها برامج جو روغان وثيو فون وأدين روس، إلى جانب صناع محتوى آخرين، ووصف ترامب دور وايت في حملته بأنه «مهم للغاية»، مشيراً إلى أنه عرّفه بشخصيات شابة تمتلك جماهيرية واسعة.

ويأتي العرض في وقت لا يزال فيه منصب المتحدث الصحفي للبيت الأبيض شاغراً، عقب إقالة زاكاريا في أكتوبر الماضي، بعد تعثر ظهورها الإعلامي الأول ومقابلة أخرى أثارت انتقادات، وكانت قد تولت المهمة خلفاً لكارولين ليفيت، التي أعلنت استقالتها في أغسطس للتفرغ لرعاية ابنتها، بعدما شغلت المنصب منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

وبحسب التقرير، تبلغ الثروة المقدرة لوايت نحو 500 مليون دولار، فيما لم يصدر عنه حتى الآن إعلان رسمي بشأن العرض، لتبقى إمكانية انتقال أحد أبرز وجوه عالم القتال إلى منصة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض معلقة على موقفه النهائي.