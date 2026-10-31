ذهبيتان للمغرب والبحرين في أبوظبي «غراند سلام» للجودو



تُوج منتخبا البحرين والمغرب بأول ميداليتين ذهبيتين لهما في تاريخ مشاركاتهما ببطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو، وذلك في منافسات الجولة الثانية التي أقيمت مساء أمس على صالة «مبادلة أرينا»، ضمن البطولة المقامة حالياً برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأحرز المغربي حسن الدوكالي ذهبية وزن تحت 73 كجم، بعد خمسة انتصارات متتالية، تغلب خلالها على منافسين من رومانيا وفرنسا وروسيا، قبل أن يحسم المواجهة النهائية أمام بطل طاجيكستان.



كما أهدى سوخروب بوقيف منتخب البحرين ذهبية وزن تحت 66 كجم، إثر فوزه على لاعبين مصنفين من أوكرانيا وفرنسا وأوزبكستان، قبل أن يتغلب على منافسه الروسي في النزال النهائي.



وشهد منافسات الجولة الثانية معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وعبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحادين الدولي والإماراتي.



وعلى صعيد الترتيب العام، حافظ منتخب أذربيجان على صدارة البطولة مع ختام منافسات الجولة الثانية برصيد ميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين، في حين تقدمت منتخبات فرنسا وكرواتيا وبولندا والبرتغال إلى المراكز المتقدمة برصيد ميدالية ذهبية لكل منها.