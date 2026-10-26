نخبة أبطال العالم يشاركون في بطولة «أبوظبي غراند سلام» للجودو

تشهد بطولة أبو ظبي «غراند سلام» 2026، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 28 الى 31 أكتوبر الجاري بصالة «مبادلة أرينا»، مشاركة نخبة الأبطال من مختلف دول العالم.

ومن بين أبرز الأسماء المشاركة الياباني ماسوشي ريوتورو الفائز بذهبية تحت 100 كجم في بطولة طوكيو 2025، ولاعب منتخب أذربيجان جمز أتخانوف المتوّج بذهبية بطولات العالم للمراحل العمرية والمجر وباكو فوق 100 كجم، والروسية كريستينا دورينا الفائزة بذهبية تحت 60 كجم في طاجيكستان 2024، والمجري زابو أرون بطل أوروبا تحت 23 عاما في وزن 73 كجم.

على صعيد متصل اعتمد الاتحاد الدولي القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني من 14 لاعبا ولاعبة، من بينهم 10 لاعبين و4 لاعبات وذلك بالتزامن مع توافد المنتخبات المشاركة إلى أبوظبي لوضع الترتيبات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات وترقب القرعة بعد غد الأربعاء عبر «تقنية الفيديو».

واطلعت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد وإشراف الدكتور ناصر التميمي نائب رئيس الاتحاد، وسلطان الكتبي رئيس لجان التنظيم والبروتوكول مدير البطولة، وخليفة سالم القبيسي مشرف التنظيم، على التجهيزات الجارية في الصالة، والأمور التنظيمية الأخرى حسب الخطة المقررة، لضمان تحقيق أعلى مؤشرات المعايير الدولية في استضافة الحدث وتميزه.