بطولة «يو إف سي 333» تسجل أرقاماً قياسية للحضور والإيرادات في أبوظبي

سجلت بطولة «يو إف سي 333: فولكانوفسكي ضد إيفلويف» التي أقيمت أمس في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أكبر حضور جماهيري وأعلى إيرادات من التذاكر في تاريخ بطولات «يو إف سي» بأبوظبي، بعد نفاد جميع التذاكر.

وأكد دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة «يو إف سي» في بيان للمنظمة اليوم أن البطولة حققت أرقاماً قياسية، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الجماهير قدموا من خارج دولة الإمارات، ما يعكس جاذبية أبوظبي وقدرتها على استقطاب الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وقال: المنظمة تتطلع إلى تنظيم المزيد من الأحداث الكبرى في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن العمل على فعالية جديدة وفريدة من نوعها، من المتوقع أن تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم، مع الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وشهدت البطولة نجاح الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي في الدفاع عن لقب وزن الريشة، بعد فوزه على الروسي موفسار إيفلويف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال الرئيسي، عند الدقيقة 4:54، ليلحق بمنافسه أول خسارة في مسيرته الاحترافية.

وأعرب البطل فولكانوفسكي عن سعادته بالفوز في أبوظبي، مشيراً إلى أن المدينة تمثل وجهة مميزة بالنسبة له، وأن زيارته الخامسة إليها شهدت مجدداً ترحيباً كبيراً وكرم ضيافة واحتراماً من الجماهير.

واختتمت البطولة فعاليات جديدة من أسبوع أبوظبي للتحدي، مؤكدةً مكانة أبوظبي وجهةً دوليةً رائدةً لاستضافة بطولات الفنون القتالية المختلطة، وتعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية.