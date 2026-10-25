10 ميداليات لكاراتيه دبا الحصن في بطولة نجوم المستقبل للكاتا الفردي

حقق فريق الكاراتيه بنادي دبا الحصن إنجازًا مميزًا في أولى مشاركاته على مستوى الدولة، بحصده 10 ميداليات بواقع فضيتين و8 ميداليات برونزية، ضمن منافسات بطولة نجوم المستقبل للكاتا الفردي، التي شهدت مشاركة عدد من الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية على مستوى الدولة.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة في إعداد اللاعبين وتطوير قدراتهم الفنية، إلى جانب الروح القتالية والإصرار اللذين أظهرهما أبطال الفريق خلال المنافسات.

ويواصل نادي دبا الحصن دعمه للاعبي الكاراتيه، وتعزيز مشاركاتهم في البطولات الرياضية، بما يسهم في صقل مواهبهم وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم النادي في الاستحقاقات المقبلة.