حمدان بن محمد بن زايد: كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تطور قدرات اللاعبين وتعزز التنافس بين الأندية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، اليوم، جانباً من منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات في دولة الإمارات ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاماً.

وتوَّج سموّه عدداً من اللاعبين الفائزين في المنافسات، وهنّأهم على ما حققوه من إنجازات، متمنّياً لهم التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة ومواصلة تطوير مهاراتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

ونوَّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان بأهمية البطولة ودورها في تطوير قدرات اللاعبين وصقل مهاراتهم، وتعزيز التنافس بين الأندية والأكاديميات، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إعداد المواهب الوطنية وتأهيلها لتمثيل دولة الإمارات في مختلف الاستحقاقات الرياضية القاريّة والعالمية.

وأشاد سموّه بجهود الجهات المُنظِّمة والراعية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، ودورها في توفير بيئة تنافسية تدعم تطوّر اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية، وتسهم في مواصلة نمو رياضة الجوجيتسو في الدولة. وعقب انتهاء مراسم التتويج، التُقطت لسموّه صور جماعية مع عدد من اللاعبين وممثّلي الأندية والأكاديميات الفائزة.

حضر المنافسات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وحميد محمد الكتبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع الرياضي وقطاعات أخرى.

وضمن منافسات البطولة، توِّج نادي الوحدة للجوجيتسو بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لعام 2026، ودخل نادي الوحدة المنافسات حاملاً للقب في النسختين الماضيتين، ساعياً إلى إحراز الكأس للمرة الثالثة على التوالي، فيما نافسته أندية بني ياس والعين والجزيرة وعدد من الأندية والأكاديميات الأخرى على اللقب، لتبرز المواجهات أهمية الجاهزية الفنية والذهنية، خاصة في النزالات التي تتطلب التعامل مع مدارس وأساليب لعب متنوعة.

ونجح نادي الوحدة بالفوز باللقب، متفوقاً على نادي بني ياس للجوجيتسو الذي حل وصيفاً، فيما جاء نادي العين للجوجيتسو ثالثاً.

يُذكر أن منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تُقام بنظام الحزام المفتوح، الذي يتيح التنافس بين لاعبين من درجات أحزمة مختلفة، حيث تُشكِّل هذه المنافسات محطة رئيسة لتقييم مستويات اللاعبين وقياس جاهزيتهم وتطوّرهم الفني، واختيار العناصر المرشّحة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، بما يدعم إعدادهم للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وأكدت البطولة مكانتها باعتبارها إحدى أبرز المحطات في أجندة المنافسات المحلية، لما تمثله من رافد رئيس لتطوير مستوى الأندية والأكاديميات، وتعزيز جاهزية اللاعبين، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة، إلى جانب تجسيدها الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، والدعم المتواصل الذي أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو، وأكبر مطور لهذه الرياضة على مستوى العالم.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تحتل مكانة خاصة في أجندة البطولات المحلية، لما يحمله اسمها من قيمة وطنية كبيرة، وما تمثله من حافز للأندية واللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم والتنافس على أحد أهم ألقاب اللعبة في الدولة.

موضحاً أن المنافسات عكست المستوى المتقدم الذي بلغته رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، والجهود التي تبذلها الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين، مشيراً إلى أن الفوز في البطولة لا يعتمد على المهارات الفنية وحدها، بل يتطلب حسن إدارة النزال، وقراءة تحركات المنافس، واتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات الحاسمة، وهي عناصر يحرص الاتحاد على تنميتها لدى اللاعبين لإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب في نادي الوحدة: سعداء بالتتويج بلقب هذه البطولة الغالية للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز يعكس حجم الجهود التي بذلها النادي في إعداد اللاعبين وتجهيزهم للمنافسات، وحرصنا على الوصول إلى البطولة بأعلى درجات الجاهزية. كما استفدنا من الخبرات التي اكتسبها عدد كبير من لاعبينا من خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني، وهو ما انعكس إيجاباً على أدائهم وأسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

واختتمت البطولة بتتويج النادي الفائز بالكأس، بعد يوم حافل بالمنافسات القوية التي عكست التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو في الدولة، وأسهمت في إبراز مستوى المواهب الصاعدة وتعزيز جاهزيتها لمواصلة التطور ضمن واحدة من أهم البطولات المحلية.