فريدا أبدويفا تحرز لقب النسخة الـ74 من «محاربي الإمارات»

توجت القيرغيزستانية فريدا أبدويفا بلقب النسخة الـ74 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزها على البطلة السابقة البرازيلية ميشيل أولفييرا بإجماع الحكام، في النزال الرئيسي لوزن القشة.

واختتمت البطولة أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، وشهدت إقامة 12 نزالاً، بتنظيم شركة بالمز الرياضية، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي. وانتهى النزال الرئيسي الثاني بالتعادل بين المصري عبدالرحمن عصام، وسيلفستر تشيبفمبو من زيمبابوي، في منافسات وزن الريشة، بعد مواجهة قوية ومتكافئة.

وشهد المنافسات الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

وتضمنت الأمسية الاحتفاء بأبطال منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، بمناسبة إحرازهم ثماني ميداليات منوعة في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي - ناغويا 2026» في اليابان، كما شهدت تدشين كتاب «In Your Corner» للخبير العالمي خافيير مينديز، والاحتفاء بعدد من أبطال منظمة «يو إف سي» الموجودين في أبوظبي.

وفي بقية النزالات، فاز الكاميروني جوراليس ديا على المغربي مروان بالغويط بقرار الحكام في وزن الريشة، فيما تغلب المصري فلوباتير فارس على الفلبيني راهول بنياليس بإجماع الحكام في وزن 59 كجم.

وأعربت فريدا أبدويفا عن سعادتها بإحراز اللقب، مشيدةً بالتنظيم والجمهور في أبوظبي، مؤكدة أن مواجهتها أمام ميشيل أولفييرا كانت صعبة، وأن الفوز جاء بعد نزال قوي.

وأكد فؤاد درويش أن النسخة الـ74 من البطولة شكلت احتفالية استثنائية بفضل قوة بطاقة النزالات والمستوى الفني للمشاركين، مشيراً إلى أن النزال الرئيسي يعد من أبرز النزالات في تاريخ البطولة، وأن اللجنة المنظمة ستواصل العمل على تطوير الحدث والارتقاء بمستواه في النسخ المقبلة.