31 ميدالية لأبطال الإمارات في كأس العالم لـ«الكيك بوكسينج» بأوزبكستان

حققت بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج والأندية والأكاديميات الإماراتية حصيلة مميزة، بلغت 31 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، و12 ميدالية فضية، و14 برونزية، في ختام مشاركتهم في كأس العالم للكيك بوكسينج بأوزبكستان، في مشاركة شهدت تنافس 47 دولة، و79 نادياً ومركزاً رياضياً.

قدم أبطال الإمارات مستويات فنية مميزة في مختلف منافسات البطولة، ونجحوا في تسجيل حضور قوي على منصات التتويج، بما يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج، والجهود المتواصلة في إعداد اللاعبين، ورفع مستوياتهم الفنية والتنافسية للمشاركات الخارجية.

على صعيد المنتخب الوطني حصد اللاعبون 7 ميداليات ملونة، ففي منافسات «كي وان» توج محمد عبدالعزيز بالميدالية الذهبية في وزن 81 كجم، فيما أحرز محمد كريمي الميدالية الفضية في وزن 71 كجم، وحصد محمد تويزي فضية وزن 54 كجم، ونال عماد يوسف الميدالية البرونزية في وزن 81 كجم، وفي منافسات «اللو كيك»، أحرز عبدالستار أبو ظاهر الميدالية البرونزية في وزن 57 كجم.

في منافسات «البوينت فايت» أضاف عبدالله المحترم ميداليتين برونزيتين إلى رصيد أبطال الإمارات، بعد نجاحه في اعتلاء منصة التتويج في وزني 79 و84 كجم.

كما سجلت الأندية والأكاديميات الإماراتية حضوراً مميزاً في منافسات كأس العالم، ونجحت في حصد 24 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، و10 فضيات، و10 برونزيات، لتسهم بقوة في الحصيلة الإجمالية للمشاركة الإماراتية.

تصدرت أكاديمية «رويال أرسنال للفنون القتالية» حصيلة الأندية والأكاديميات الإماراتية المشاركة بعدما حققت 13 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و6 برونزيات، فيما حصد نادي «تايتن» 4 ميداليات بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزيتين.

كما حقق «نادي الخليج» 5 ميداليات، بواقع 4 فضيات وبرونزية، فيما أضاف نادي «يونتي للفنون القتالية» ميداليتين إلى الحصيلة بواقع فضية وبرونزية.

تعكس النتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني والأندية والأكاديميات الإماراتية مدى مكانة قاعدة الكيك بوكسينج، وتطور المستوى الفني والتنافسي، إلى جانب الدور المهم، الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين وصقل قدراتهم، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة، كما تمثل المشاركات الدولية فرصة مهمة لرفع مستويات الجاهزية، واكتساب المزيد من خبرات الاحتكاك، بما يدعم خطط الاتحاد وبرامجه لتطوير اللعبة، وتعزيز حضور أبطال الإمارات في الاستحقاقات الخارجية.

من جهته قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالنتائج المميزة التي حققها أبطال الإمارات في كأس العالم للكيك بوكسينج بأوزبكستان، وحصد 31 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و12 فضية و14 برونزية، في بطولة شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية، وهو ما يعكس التطور المتواصل، الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج الإماراتية، ومستوى الجاهزية الذي وصل إليه لاعبونا».

أضاف: «إن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني والأندية والأكاديميات تؤكد أهمية العمل المتواصل في إعداد اللاعبين وصقل قدراتهم، كما تعكس اتساع قاعدة اللعبة وتطور المستوى الفني والتنافسي، بما يدعم خطط الاتحاد في بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الخارجية».

تابع: «نهنئ أبطال الإمارات والأندية والأكاديميات على هذه النتائج، وننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها محطة مهمة، نواصل البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير برامج الإعداد، ورفع مستويات الجاهزية، وتعزيز فرص المشاركة والاحتكاك الدولي، بما يواكب تطلعاتنا لمواصلة حضور الكيك بوكسينج الإماراتي على منصات التتويج في البطولات القارية والعالمية».