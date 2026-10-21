24 مقاتلاً ومقاتلة من 16 دولة يتنافسون في «محاربي الإمارات 74» بأبوظبي غداً

تستضيف أبوظبي غداً منافسات النسخة الـ74 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض»أدنيك»، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 16 دولة، ويتنافسون في 12 نزالاً ضمن مختلف فئات الأوزان.

وتتصدر نزالات البطولة مواجهة لقب وزن القشة للسيدات، التي تجمع البطلة البرازيلية ميشيل أوليفيرا، حاملة اللقب، بمنافستها فريدة عبدويفا من قرغيزستان.

وتخوض أوليفيرا أول دفاع عن لقبها بسجل احترافي يبلغ 6 انتصارات مقابل خسارة واحدة، فيما تدخل عبدويفا النزال برصيد 8 انتصارات وخسارتين.

ويشهد النزال الرئيسي المشترك مواجهة بين بطل وزن الريشة في بطولة «محاربي الإمارات» الزيمبابوي سيلفستر تشيبفومبو، والمصري عبدالرحمن عصام، الذي يخوض المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم.

كما تضم البطولة عدداً من المقاتلين البارزين، منهم الأردنية ليزا زيمو، والمصري فلوباتر فارس، والكاميرونيان جوريس ديا وأييسي بيسالا، والروسي راشد فاغابوف، إلى جانب نخبة من المقاتلين الدوليين في مختلف فئات الأوزان.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»، أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها على الساحة الدولية، بالتزامن مع اقترابها من تنظيم العرض رقم 100.