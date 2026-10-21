رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم 3 بطولات دولية في رومانيا وجنوب أفريقيا وروسيا

تواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» جهودها لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، من خلال تنظيم ثلاث بطولات دولية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في رومانيا وجنوب أفريقيا وروسيا، ضمن أجندتها العالمية، التي تضم أكثر من 280 بطولة سنوياً في مختلف القارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية تستهدف نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتعزيز منظومة الاحتراف والتنافس الدولي.

تشمل البطولات بطولة «رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - طارغو مورش الدولية 2026» في رومانيا، الجمعة المقبل، وبطولتي رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - جنوب أفريقيا الوطنية 2026، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - سانت بطرسبرغ الدولية 2026 في روسيا، السبت المقبل، وجميعها تقام بنزالات البدلة «GI» ومن دون بدلة «NO-GI».

وتفتح البطولات باب المشاركة أمام جميع الجنسيات، ومختلف الأحزمة، والفئات العمرية، بداية من الأطفال والناشئين، مروراً بفئتي الهواة والمحترفين، ووصولاً إلى فئات الأساتذة، بما يعكس النهج الذي تتبعه الرابطة في توفير مسارات تنافسية متكاملة، تواكب مختلف مراحل تطور اللاعبين.

وتمنح بطولة طارغو مورش الدولية للفائز بالمركز الأول 600 نقطة في التصنيف العالمي السنوي للرابطة، فيما تمنح بطولة سانت بطرسبرغ الدولية الرصيد نفسه، بينما تخصص بطولة جنوب أفريقيا الوطنية 1000 نقطة للبطل، باعتبارها من البطولات الوطنية المعتمدة في منظومة التصنيف، إضافة إلى جائزة مالية مميزة لأفضل أكاديمية، شريطة مشاركتها في البطولة بـ20 لاعباً على الأقل.

تعد منظومة التصنيف العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إحدى الركائز الرئيسة في تطوير اللعبة، إذ تمنح اللاعبين حافزاً للمشاركة المستمرة في البطولات الدولية، وتكافئ أصحاب النتائج المتميزة والمتصدرين للتصنيف في نهاية كل موسم، بما يسهم في رفع المستوى الفني، وتعزيز ثقافة الاحتراف.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، أن الإقبال المتواصل على المشاركة في بطولات الرابطة في مختلف القارات يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها، والثقة المتزايدة بمنظومتها التنظيمية والفنية.

وقال البحري: «الرابطة تواصل تنفيذ رؤيتها الرامية إلى نشر رياضة الجوجيتسو، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتوفير منصات احترافية تمنح اللاعبين فرص التطور والتدرج في المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية». وأضاف أن البطولات التي تنظمها الرابطة تسهم بصورة مباشرة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، من خلال استقطاب أفضل اللاعبين والأكاديميات، وتوسيع قاعدة الممارسين حول العالم، مشيراً إلى أن النجاح المتواصل لهذه البطولات يأتي في ظل المتابعة الحثيثة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يقود رؤية استراتيجية جعلت من أبوظبي المرجعية العالمية لتطوير اللعبة.

وأوضح أن الرابطة لا تقتصر رسالتها على تنظيم البطولات، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة لتطوير الجوجيتسو، عبر توفير فرص الاحتكاك الدولي، وصقل المواهب، وتحفيز اللاعبين على تحقيق أفضل النتائج، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال، ويعزز انتشار الرياضة في مختلف أنحاء العالم. وتواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، من خلال بطولاتها الدولية، ترسيخ نموذج رياضي متكامل، يجمع بين التنظيم الاحترافي، والتنافس الفني، والتطوير المستدام، بما يعزز حضور أبوظبي باعتبارها أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو عالمياً، ويؤكد دورها المحوري في قيادة مسيرة انتشار اللعبة، وتحويلها إلى واحدة من أسرع الرياضات نمواً على المستوى الدولي.