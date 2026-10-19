قائد عام شرطة أبوظبي يستقبل منتخبي الجوجيتسو والترايثلون الحاصلين على بطولة بولندا وألمانيا الدولية

استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، منتخب شرطة أبوظبي للجوجيتسو ، بمناسبة حصوله على إنجازات متميزة في بطولة «AJP POLAND» الدولية للجوجيتسو بجمهورية بولندا، وبطولة «IRONMAN 5150» الدولية بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور العميد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

وهنّأ معاليه اللاعبين على إنجازاتهم المشرفة، مشيدًا بالمستويات الفنية والبدنية المتقدمة التي أظهروها في المنافسات الدولية، ومؤكدًا حرص شرطة أبوظبي على مواصلة دعم المواهب الرياضية وتطوير قدرات منتسبيها، وتعزيز حضورهم في المحافل الرياضية الدولية، بما يعكس مكانة شرطة أبوظبي وريادتها في مختلف المجالات.

وحقق منتخب شرطة أبوظبي للجوجيتسو المركز الأول في الترتيب العام لبطولة «AJP POLAND» الدولية، بعد حصده 37 ميدالية ملونة، بواقع 19 ذهبية و12 فضية و6 برونزيات، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة الإعداد والتدريب والمستوى المتقدم للاعبين وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز الأولى عالميًا.

كما حقق إنجازات لافتة في بطولة «IRONMAN 5150» الدولية بالعاصمة الألمانية برلين، التي شهدت مشاركة 580 متسابقًا، حيث تُوّج فريق التتابع بالمركز الأول بزمن قدره 1:56:40، فيما أحرز سالم جمال المركز الأول في فئته العمرية والرابع في الترتيب العام، وحقق عبدالله العلي المركز الثاني في فئته العمرية، ونايف المرزوقي المركز الثالث في فئته العمرية.

وأكد معاليه أهمية مواصلة التميز الرياضي والمحافظة على المكتسبات والإنجازات المحققة، مشيدًا بجهود الأجهزة الفنية والإدارية في إعداد وتأهيل اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة واللياقة البدنية بين منتسبي شرطة أبوظبي.

وفي ختام اللقاء، أشاد معاليه بروح العزيمة والإصرار التي تحلّى بها اللاعبون، متمنيًا لهم المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية المشرفة.