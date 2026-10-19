زايد بن محمد بن زايد يشهد ختام منافسات النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، ختام منافسات الجولة الثامنة والنهائية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لموسم 2026، التي أُقيمت في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وتوَّج سموّه لاعبي الأندية والأكاديميات الفائزين في فئتَي البدلة وبدون البدلة ضمن منافسات النسخة الثالثة من البطولة، التي شهدت إقامة ثماني جولات ومشاركة واسعة من أندية وأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، وسط مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية.

وهنَّأ سموّه الفائزين في نسخة البطولة لهذا العام على ما حققوه من نتائج، مشيداً بما أظهروه من مستويات فنية متقدِّمة وروح تنافسية عالية، ومتمنّياً لهم مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على المستويين المحلي والعالمي.

كما كرَّم سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الجهات والمؤسسات المنظِّمة والراعية للبطولة، مثمِّناً إسهاماتها وجهودها في دعم المواهب والفعاليات الرياضية.

وأكَّد سموّه دور البطولة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، وتوفير مسار تنافسي واحترافي متكامل لإعداد أجيال المستقبل من الأبطال، مشيراً إلى أهمية رياضة الجوجيتسو في بناء القدرات البدنية والذهنية، وتعزيز قيم الانضباط والمثابرة لدى اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.

يُذكر أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي يُنظِّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، شهدت في نسختها الثالثة مشاركة كبيرة من لاعبين ولاعبات مثَّلوا أندية وأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، وأُقيمت منافساتها في أبوظبي ودبي والفجيرة ضمن فئتَي البدلة وبدون البدلة.

كما شهدت منافسات هذا العام مشاركة فئات البراعم وتحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب فئتَي الكبار والأساتذة، ما أتاح للمواهب من مختلف المراحل العمرية فرصاً للتنافس وتطوير قدراتها من خلال خوض نزالات متنوّعة واكتساب الخبرات وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات الرياضية المحلية والعالمية المقبلة.

وتواصل البطولة، منذ انطلاقها في عام 2024، أداء دورها في توسيع قاعدة ممارسي رياضة الجوجيتسو، وصقل المواهب الواعدة، وتعزيز تنافسية الأندية والأكاديميات الوطنية، للإسهام في إعداد أجيال من الأبطال القادرين على تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها على منصات التتويج في المحافل الدولية.-