«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة للفنون القتالية» يتوجان بلقبي «دولية الجودو» المفتوحة

توج ناديا «كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة للفنون القتالية» بلقبي بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة للجودو لفئتي الناشئات والأشبال تحت 15 عاماً، في يومها الأول، أمس، على صالة اتحاد الجودو ببني ياس في افتتاح موسم 2026 - 2027، بمشاركة 169 لاعباً ولاعبة.

وحصد كلباء لرياضة المرأة المركز الأول محققا 5 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وجاء ثانياً الفجيرة للفنون القتالية برصيد 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين و5 فضيات و4 برونزيات، وثالثا نادي الشارقة لرياضة المرأة بـ 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين و3 برونزيات.

وأحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول محققا 20 ميدالية منها 8 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات، وجاء ثانياً نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين وفضيتين و7 برونزيات، وثالثاً نادي خورفكان الرياضي بـ 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين.

توّج الفائزين الدكتور ناصر التميمي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد جاسم الأمين العام، بحضور عضوي مجلس الإدارة عيسى بن هويدن وسلطان الكتبي، والحكم الدولي أحمد البلوشي.