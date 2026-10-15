الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يتوج بجائزتين مرموقتين في المسؤولية المجتمعية

توج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بجائزتين مرموقتين من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية، التي تنظم الحدث سنوياً على مستوى الشرق الأوسط، في إنجاز جديد يعكس تميز النادي في مجال المسؤولية المجتمعية، ونجاح جهوده في تعزيز الشراكات المؤسسية واستدامة المبادرات والفعاليات المجتمعية.

حقق النادي المركز الأول في فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة، مناصفة مع هيئة الفجيرة للبيئة، كما حقق المركز الأول في فئة الشراكات والتعاون، مناصفة مع بلدية دبي، تقديراً لجهوده في تطوير المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة.

جرى تسليم الجوائز خلال حفل التكريم برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لتوجيهات رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد سعيد الجروان، منذ بداية العام الجاري، بإعطاء المسؤولية المجتمعية أولوية ضمن استراتيجية النادي، وتوجيه فريق العمل بأهمية تحقيق شروط وتوصيات مواصفة الجودة في المسؤولية المجتمعية واستدامة الفعاليات خلال عام 2026، بما يعزز دور النادي الرياضي والتربوي والمجتمعي.

بدوره، بارك عبيد العسم السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لإمارة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي وأسرة النادي تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس الاهتمام بتطوير العمل المؤسسي والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية المجلس الرياضي والنادي في إعداد وتأهيل جيل رياضي واعٍ، يتمتع بالقيم الأخلاقية والتربوية والروح الرياضية، وقادر على تحقيق الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأشار العسم، إلى أن رؤية النادي لا تقتصر على صناعة الأبطال وحصد الميداليات، بل تمتد إلى بناء شخصية الرياضي المتكاملة، وتعزيز ارتباطه بالمجتمع، وترسيخ قيم الانضباط والاحترام وتحمل المسؤولية، إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، وتوفير بيئة رياضية وتربوية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها.

وأكد العسم، أن الفوز بالجائزتين يمثل ثمرة للعمل المؤسسي المتواصل، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة، وحرص أعضاء المجلس على الارتقاء بمستوى المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الشراكات المجتمعية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي والشركاء.

وأضاف العسم، أن هذا التتويج يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المبادرات المجتمعية، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وترسيخ مفهوم الاستدامة في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي، بما يعزز مكانته مؤسسة رياضية تسهم في خدمة المجتمع إلى جانب إعداد الأبطال الرياضيين.

وفي هذا الإطار، يواصل فريق الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالنادي العمل على استيفاء متطلبات وشروط الجودة في المسؤولية المجتمعية واستدامة الفعاليات، استعداداً لعمليات التدقيق المقررة خلال الشهر المقبل، بما يدعم توجه النادي نحو تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية وتحقيق التميز والاستدامة في مختلف مجالات عمله.