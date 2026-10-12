اتحاد الجودو يعتمد القائمة المشاركة في «أبوظبي غراند سلام»



أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي اعتماد القائمة المشاركة في بطولة أبوظبي الكبري «غراند سلام» لعام 2026.



تقام البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، بصالة مبادلة أرينا، وسجلت حتى الآن مشاركة 55 دولة في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.



تتألف القائمة من 14 لاعباً ولاعبة، هم بيان نارمند تحت 66 كجم، ومحمد بيك، وكريم عبداللطيف، ونجاد يزبيك، 73 كجم، وطلال شفيلي، وأرام جورجيان، وجورجي إلباكيف، 81 كجم، ومحمد عمر مراد 90 كجم، وظفار كوسوف 100 كجم، وعمر معروف فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي تحت 52 كجم، ونغيريل أويو 57 كجم، وماشبات بازار 63 كجم، ويليزا فيتا 78 كجم.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي إن بعثة المنتخب وصلت إلى جورجيا قادمة من باكو لإقامة معسكر تدريبي حتى 19 أكتوبر الجاري، ومن ثم العودة إلى أبوظبي لاستكمال برنامج الإعداد المقرر من الجهاز الفني تمهيداً لخوض نزالات البطولة.



وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية كبيرة ودافعاً قوياً للاعبي ولاعبات المنتخب بعد الإنجاز الكبير بحصد ذهبية وفضية بطولة العالم «باكو 2026»، في الوزن الثقيل تحت 78 كجم، وتحت 73 كجم، بجانب المركز الخامس عالمياً في الترتيب العام.