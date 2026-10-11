اتحاد الجودو يعلن تفاصيل بطولة أبوظبي الدولية

أعلن اتحاد الإمارات للجودو تفاصيل افتتاح الموسم الجديد 2026 - 2027 ببطولة أبوظبي الدولية المفتوحة.

وأكد اتحاد الجودو أن البطولة ستقام في الصالة الملحقة بمقره في بني ياس على مدار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لفئات الأشبال والناشئات والشباب تحت 15 و18 و21 عاماً، موضحاً أن اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة تتيح المشاركة المفتوحة لكل الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، بهدف تعزيز المنافسة القوية بين المشاركين، واكتساب الخبرات، وترسيخ مفاهيم الصداقة والتنافس الرياضي بين المشاركين.

ونوه الاتحاد ببدء الميزان الرسمي والتجريبي 16 أكتوبر، بكل من مقره في أبوظبي، وفي دبي بنادي «تيم نوغيرا»، ونادي الشارقة الرياضي، والفجيرة والفنون القتالية، تمهيداً لانطلاق المنافسات في 17 أكتوبر لفئة الأشبال.