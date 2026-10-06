«كوبرا كاي فيتنس دبي» تعلن عن فريقها المشارك في بطولات «الووشو والتاي تشي»

أعلنت أكاديمية «كوبرا كاي فيتنس» دبي عن تشكيل الفريق الذي تم اختياره للمشاركة في البطولات الوطنية والدولية القادمة لرياضات الووشو كونغ فو والتاي تشي، وجاء اختيار أعضاء الفريق عقب عرض خاص حضره سالم حمدان العامري أول حكم إماراتي معتمد في رياضة الووشو مؤسس «الجمعية العربية للووشو كونغ فو - الإمارات»، والمدرب الخبير دون تيران ثاكشالا.

واستعرض اللاعبون المختارون ضمن القائمة مهاراتهم في فئات: «التاولو - الاستعراض الحركي»، و«تشانغ تشوان - القبضة الطويلة»، و«الساندا -القتال الحر»، و«التاي تشي»، وقدموا مستويات متميزة أثبتت انضباطهم وتطور مستواهم الفني.

ضمن قائمة اللاعبين التي وقع الاختيار عليها كل من: فئة «تشانغ تشوان - الكبار» اللاعب شامال شاشيمال، فئة «ووشو تاولو - الأطفال» اللاعبين: آيانا غوبتا، إلناز نيدام، حصة عبد السلام أرمار، هبة فاطمة مجاور، مايرا منظور، ماليحة منظور، شهرزاد نيدام، ريا راجكومار، سوايا جايارامان، زينب زبير، زوي نانسيليا كاستيلينو، وفي فئة «التاي تشي – الكبار»، سيما فينود، فينود باليبورام ديفاسي، وينت ثاندار أو، وفئة «ووشو ساندا – الكبار» فينوكا مانورو.

على جانب أخر، يتولي تدريب الفريق كل من «سيفو» دون تيران ثاكشالا، وشامال شاشيمال، وفينوكا مانورو، ووينت ثاندار أو، وذلك بدعم من مستشارين متميزين وفريق تدريب مؤهل يضع معايير السلامة في مقدمة أولوياته.

سلط عرض الاختيار الأخير الضوء على التزام الأكاديمية بتطوير الرياضيين في مختلف تخصصات الووشو، كما عكست العروض التي قدمها الطلاب مدى جديتهم وانضباطهم وروح العمل الجماعي لديهم، بالإضافة إلى تقدمهم الفني، وذلك في إطار استعدادهم لتمثيل «كوبرا كاي فيتنس دبي» في المنافسات المقبلة.

كما تدعم «كوبرا كاي فيتنس دبي» أيضاً الجهود الرامية إلى تعزيز رياضتي «الووشو كونغ فو» و«التاي تشي» في دولة الإمارات، وذلك بتوجيه ودعم من تشانغ يوبينغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للووشو «IWUF».

تعمل «الجمعية العربية للووشو كونغ فو - الإمارات» على تطوير هذه الرياضة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الدولي للووشو والمبادئ الرياضية الدولية.