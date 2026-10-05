3 نزالات لمنتخب الإمارات للجودو في بطولة العالم بأذربيجان

يخوض منتخبنا الوطني للجودو 3 نزالات غدا في بطولة العالم 2026، التي يستضيفها اتحاد أذربيجان بالصالة الرياضية في العاصمة باكو، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 622 لاعبا ولاعبة من 93 دولة.

وينافس منتخبنا الثلاثاء في وزن «خفيف المتوسط» ضمن الجولة الثالثة من تصفيات البطولة، حيث يلتقي نجاد يزبيك، مع المجري أرون غابور، تحت 73 كجم ومحمد بيك، في الوزن نفسه مع الفائز من نزال المنغولي أودغيريل أور، والإسباني أنطون شوهارليف، بينما تخوض اللاعبة أويو نغريل، نزالها الدولي الأول مع الكوبية ليان بينا فيس، تحت 57 كجم.

على صعيد متصل تجرى السبت المقبل قرعة بطولة العالم لمنتخبات الجودو المختلطة 2026، التي تقام في باكو أيضا إلى جانب بطولة العالم للفردي، بمشاركة 223 لاعبا ولاعبة من 18 دولة ويشارك منتخبنا بـ 10 لاعبين ولاعبات.

على صعيد متصل تجرى السبت المقبل قرعة بطولة العالم لمنتخبات الجودو المختلطة 2026، التي تقام في باكو أيضا إلى جانب بطولة العالم للفردي، بمشاركة 223 لاعبا ولاعبة من 18 دولة ويشارك منتخبنا بـ 10 لاعبين ولاعبات.