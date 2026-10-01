بلقيس الهاشمي تحقق ذهبية الجوجيتسو الآسيوية في أيتشي-ناغويا 2026

اعتلت بلقيس عبدالله عبد الكريم الهاشمي منصة التتويج بطلةً لآسيا، بعد إحرازها الميدالية الذهبية، اليوم، في منافسات الجوجيتسو لوزن 48 كيلوغراماً ضمن دورة الألعاب الآسيوية «أيتشي-ناغويا 2026».

لم يكن هذا الذهب مجرد إنجاز رياضي بالنسبة لبطلة الإمارات، بل كان تتويجاً لسنوات من العمل والصبر والتحدي، واستعادة للحظة مؤثرة عاشتها في الدورة الآسيوية الماضية في مدينة هاتغتشو الصينية، عندما خاضت النزال النهائي وهي تعاني إصابة في الركبة، لتنهي المنافسات بالميدالية الفضية، قبل أن تقطع وعداً أمام المسؤولين في الإمارات، بأنها ستعود في الدورة التالية لتحصد الذهب.

وقالت بلقيس، إن هذا الوعد ظل حاضراً في ذهنها طوال السنوات الأربع الماضية، وكان دافعها الأكبر في كل حصة تدريبية وكل بطولة خاضتها، مؤكدة أنها تعمل من أجل هذه اللحظة منذ 3 سنوات، حتى تحقق الحلم الذي طال انتظاره.

وأضافت أن علاقتها بدورة الألعاب الآسيوية بدأت قبل سنوات طويلة، عندما كانت مع منتخب الفتيات الذي استعد للمشاركة في دورة جاكرتا 2018، إلا أن عمرها آنذاك لم يكن يسمح لها بالمشاركة، لكنها عاشت أجواء الإعداد وتشبعت منذ ذلك الوقت بحلم تمثيل الإمارات في هذا الحدث القاري الكبير.

وأوضحت أن مشاركتها الأولى جاءت في دورة هانغتشو، حيث نالت الميدالية الفضية، لكنها دخلت نسخة «أيتشي-ناغويا» بهدف واحد لا يقبل المساومة، وهو اعتلاء منصة الذهب، انطلاقاً من قناعتها بأن الإمارات يجب أن تسعى دائماً إلى المركز الأول، وأن تكون في صدارة المنافسات.

وأكدت أن فرحتها تضاعفت عندما وجدت نفسها في المباراة النهائية أمام زميلتها الإماراتية العنود الحربي، في مشهد وصفته بأنه انتصار للجوجيتسو الإماراتي قبل أن يكون انتصاراً شخصياً، لأنه يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه اللعبة في الدولة، ويؤكد المكانة التي بلغتها المرأة الإماراتية، وقدرتها على المنافسة والتفوق وتمثيل وطنها بأفضل صورة في مختلف المحافل.

وقالت إن لهذه الميدالية مكانة استثنائية في مسيرتها الرياضية، لأنها تمثل أهم لحظة عاشتها منذ التحقت برياضة الجوجيتسو، مشيرة إلى أنها وعدت أسرتها قبل السفر إلى اليابان بأنها لن تعود إلا بالميدالية الذهبية، وتشعر اليوم بسعادة غامرة لأنها أوفت بهذا الوعد.

وأهدت بلقيس إنجازها إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المستمر لأبناء وبنات الإمارات، وحرصها على الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتوفير كل مقومات النجاح لكل من يجتهد من أجل رفع علم الدولة في المحافل الدولية.

وتوجهت بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، مؤكدة أن الاتحاد لم يدخر جهداً في متابعة اللاعبين واللاعبات، وتوفير أفضل برامج الإعداد، والوقوف على جميع تفاصيل استعداداتهم منذ وقت مبكر، الأمر الذي أسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وتحقيق هذا الإنجاز القاري.

واختتمت بطلة الإمارات حديثها بالتأكيد على أن هذه الميدالية ليست محطة النهاية، وإنما بداية مرحلة جديدة من الطموحات، تحمل معها مسؤولية مواصلة الإنجازات، وترسيخ ريادة الإمارات على الساحة الآسيوية والعالمية في رياضة الجوجيتسو.