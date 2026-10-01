الشحي يحتفظ بذهب الجوجيتسو الآسيوي لوزن 62 كجم في ناغويا 2026

أكد خالد الشحي، بطل منتخب الإمارات للجوجيتسو، أن تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 62 كجم ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي - ناغويا 2026»، للمرة الثانية على التوالي بعد ذهبية «هانغتشو 2023»، جاء ثمرة إعداد طويل وشاق، وإيمان راسخ بأن العمل الجاد هو الطريق إلى الإنجاز، مشيراً إلى أنه دخل المنافسات بعزيمة وإصرار ووعد بألا يعود إلى الوطن إلا بالميدالية الذهبية.

وأوضح الشحي، أن المنتخب ركز جهوده طوال الموسم على هذه البطولة، وخاض ثلاثة معسكرات تدريبية، اثنين في البرازيل والثالث في البرتغال، ما وفر أفضل إعداد ممكن لخوض المنافسات القارية، مؤكداً أن التتويج يمثل حصاداً لكل تلك الجهود.

وقال إن المشاركة الحالية هي الثانية له في دورة الألعاب الآسيوية، وإن الخبرة التي اكتسبها من النسخة الماضية منحته ثقة إضافية، مضيفاً: سبق أن حققت الذهب، واليوم وفقني الله لتحقيقها للمرة الثانية.

ولم يخفِ الشحي حجم الضغوط التي واجهها في بداية المشوار، موضحاً أن أصعب نزالاته اليوم كان أمام لاعب ياباني على أرضه وبين جماهيره، الأمر الذي تطلب تركيزاً كبيراً لتجاوز تلك العقبة والوصول إلى المباراة النهائية.

واكتسب النهائي بعداً استثنائياً بعدما جمع لاعبين إماراتيين، إذ واجه زميله عمر السويدي في مباراة ضمنت للإمارات المركزين الأول والثاني. وقال: هذا فخر كبير بالنسبة لي، سواء فاز عمر السويدي أو فزت أنا، فالإنجاز في النهاية للإمارات، والميدالية ستبقى إماراتية.

وأكد أن ما يحفزه دائماً يتجاوز الإنجاز الشخصي، قائلاً: أنا ألعب حاملاً شعار دولة الإمارات، ولا ألعب من أجل إنجاز فردي فقط. هذا الإنجاز يفرح أهلي وأصدقائي، ويفرح شعب الإمارات كله. وكشف الشحي أنه كان قد وعد المقربين منه بألا يعود إلا بالميدالية الذهبية، مضيفاً: «قلت لهم إنني لا أريد العودة إلا بالذهب، والحمد لله حققت وعدي، وهذه هدية مني لهم».

ووصف هذه الميدالية بأنها تحمل قيمة خاصة في مسيرته الرياضية، لأنها تمثل مصدر فخر لدولة الإمارات، وتعتبر ثمرة للدعم الكبير الذي يحظى به الرياضيون، مؤكداً أن فرحته الحقيقية تكمن في إسعاد وطنه وكل من وقف إلى جانبه وسانده طوال رحلة الإعداد.

ووجّه بطل آسيا رسالة إلى الشباب وكل أصحاب الطموح، قائلاً إن النجاح لا يعرف المستحيل، وإن كل من يؤمن بهدفه ويواصل العمل والاجتهاد قادر على الوصول إليه، حتى إن تعثر في البداية، لأن الإصرار يمنح دائماً فرصة جديدة للنجاح.

واختتم حديثه بإهداء الميدالية الذهبية إلى القيادة الرشيدة وأسرته وأصدقائه وكل من آمن بقدراته، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظنهم، وأن يواصل مع زملائه كتابة فصول جديدة من إنجازات رياضة الجوجيتسو الإماراتية على الساحة القارية والدولية.