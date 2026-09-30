منتخب الجوجيتسو يبدأ مشواره في «أسياد آيتشي-ناغويا» غداً بطموحات الذهب

يستهل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو غداً الخميس مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي-ناغويا 2026»، وسط طموحات كبيرة بمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها اللعبة قارياً وعالمياً، وإضافة نتائج جديدة إلى رصيد الرياضة الإماراتية في أكبر تجمع رياضي على مستوى القارة، مستنداً إلى جاهزية فنية وبدنية عالية، وخبرات لاعبيه ولاعباته، وبرنامج إعداد متكامل سبق انطلاق الدورة.

تقام منافسات الجوجيتسو خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر في صالة آيتشي للفنون القتالية بمدينة ناغويا، بمشاركة 16 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في ثمانية أوزان، بواقع 10 لاعبين و6 لاعبات، فيما يتضمن البرنامج ثلاث مراحل تنافسية متتالية تشمل التصفيات، والأدوار النهائية، والتتويج، إلى جانب إجراءات الوزن الرسمية التي تسبق كل يوم من المنافسات.

أكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن المنتخب يدخل المنافسات بثقة كبيرة في قدرات لاعبيه وكفاءة الجهاز الفني، مشيراً إلى أن جميع عناصر الفريق أكملت برنامج الإعداد وفق الخطة الموضوعة، بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل هذا الاستحقاق القاري. وقال إن المعسكر التدريبي الذي أقيم في البرازيل، ثم المعسكر الختامي في اليابان، حققا أهدافهما الفنية والبدنية، وأسهما في تعزيز جاهزية اللاعبين ورفع مستويات التركيز، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة.

وأضاف أن المنافسات ستكون قوية في ظل الاستعدادات المكثفة التي أجرتها مختلف المنتخبات المشاركة، إلا أن لاعبي الإمارات يمتلكون الخبرة والإمكانات، والطموح الذي يؤهلهم لمقارعة أفضل المنافسين، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة من الإعداد شهدت عملاً مكثفاً وجهوداً كبيرة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وهو ما يعزز الثقة بإمكانية تحقيق نتائج مشرفة وإضافة إنجاز جديد لرياضة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية.

نوه إلى أن بقية لاعبي المنتخب سيستكملون إجراءات الوزن الرسمية وفق البرنامج الفني المعتمد، قبل خوض منافساتهم يومي الثاني والثالث من أكتوبر، معرباً عن ثقته في قدرة جميع اللاعبين واللاعبات على تقديم مستويات تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويين القاري والدولي.

يشهد اليوم الأول من المنافسات، غداً الخميس، إقامة نزالات وزن تحت 48 كجم للسيدات، ووزني تحت 62 و69 كجم للرجال، حيث تنطلق منافسات التصفيات والترضية ونصف النهائي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، فيما تقام نزالات الميداليات البرونزية والنهائيات ومراسم التتويج من الثالثة والنصف وحتى الخامسة والنصف مساءً بتوقيت اليابان.

يمثل الإمارات في افتتاح المنافسات كل من العنود الحربي وبلقيس الهاشمي في وزن تحت 48 كجم للسيدات، فيما يخوض عمر السويدي وخالد الشحي منافسات وزن تحت 62 كجم، بينما يشارك أحمد خليفة وعمر الفضلي في وزن تحت 69 كجم، وسط تطلع لتحقيق بداية قوية تمنح المنتخب دفعة معنوية في مستهل مشواره الآسيوي.

تتواصل المنافسات بعد غدٍ الجمعة الثاني من أكتوبر بإقامة نزالات وزن تحت 52 كجم للسيدات، ووزني تحت 77 و94 كجم للرجال، حيث تقام التصفيات ونصف النهائي من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، تعقبها منافسات البرونزية والنهائيات والتتويج من الثانية والنصف وحتى الرابعة والنصف عصراً.

يمثل المنتخب في هذا اليوم أسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن تحت 52 كجم، إلى جانب مهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن تحت 77 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني في وزن تحت 94 كجم. وتختتم منافسات الجوجيتسو يوم السبت الثالث من أكتوبر بإقامة نزالات وزن تحت 63 كجم للسيدات ووزن تحت 85 كجم للرجال، إذ تبدأ التصفيات من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، قبل إقامة نزالات الميداليات والنهائيات من الواحدة وحتى الثالثة عصراً.

يمثل الإمارات في اليوم الختامي شمة الكلباني وعائشة الجنيبي في وزن تحت 63 كجم، بينما يخوض سعيد الكبيسي وفرج العولقي منافسات وزن تحت 85 كجم.

يتضمن البرنامج الفني كذلك إجراءات الوزن الرسمية التي تسبق كل يوم من أيام المنافسات، حيث يخضع لاعبو ولاعبات اليوم الأول للوزن الرسمي اليوم الأربعاء، فيما يقام الوزن الرسمي لمتسابقي اليوم الثاني مساء الخميس، ولمتسابقي اليوم الثالث مساء الجمعة، إلى جانب الاجتماع الفني لمديري الفرق، بما يضمن سير المنافسات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

يأمل المنتخب الوطني في استثمار جاهزيته الفنية والبدنية، وخبرات لاعبيه ولاعباته في البطولات الكبرى، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، ومواصلة ترسيخ المكانة الرائدة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويين الآسيوي والعالمي، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضة الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026».