الإمارات تشارك في بطولة العالم للجودو بأذربيجان

يشارك منتخبنا الوطني للجودو في بطولة العالم 2026، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر المقبل. يترأس بعثة المنتخب الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو والمشرف على المنتخب الأول، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم الفني المساعد، إلى جانب 11 لاعباً ولاعبة، على أن تغادر البعثة غداً الخميس من ألمانيا إلى باكو.

وذكر اتحاد الإمارات للجودو أن البطولة تقام بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، على مدار سبعة أيام، بمشاركة 637 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 دولة، من بينها سبعة منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر، وتونس، ولبنان.

يفتتح منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بخوض منافسات وزني 52 كجم للسيدات و66 كجم للرجال يوم الاثنين المقبل، وتضم قائمته كلاً من بيان نارمند «66 كجم»، ومحمد بيك ونجاد يزبيك «73 كجم»، وطلال شفيلي ومحمد مراد «81 كجم»، وظفار كوسوف «100 كجم»، وعمر معروف «+100 كجم»، وبشيرات خرودي «52 كجم»، وماشبات بازار ونغيريل أويو «57 كجم»، وإليزا ليتيف «78 كجم».

وأشار الاتحاد إلى أن المنتخب خاض 60 نزالاً أمام عدد من المنتخبات العالمية خلال معسكره الإعدادي في ألمانيا، فيما تُجرى قرعة البطولة يوم السبت المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي بالصالة الرياضية الدولية في باكو.