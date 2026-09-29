حمزة شيماييف يواجه كولبي كوفينغتون على اللقب في النزال الرئيسي لـ«آر إيه أف أبوظبي» 14 نوفمبر

أعلنت منظمة المصارعة الاحترافية ريل أمريكان فري ستايل (آر إيه أف) أن النجم الإماراتي حمزة شيماييف سيواجه الأمريكي كولبي كوفينغتون على لقب «كروزر ويت كروس أوفر»، في النزال الرئيسي لبطولة «آر إيه أف أبوظبي»، أولى فعاليات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تقام يوم السبت 14 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

يخوض شيماييف، أحد أبرز نجوم رياضات النزال عالمياً، المواجهة أمام جمهوره في الإمارات في نزال مرتقب أمام كوفينغتون، أحد أبرز مصارعي «آر إيه أف»، والبطل المؤقت السابق في الفنون القتالية المختلطة، والحاصل مرتين على لقب «أول أمريكان» في المصارعة الجامعية. ويدخل النجمان نزال اللقب بسجل خالٍ من الهزائم في «آر إيه أف».

تمثل بطولة «آر إيه أف أبوظبي» الفعالية الأولى التي تقام ضمن اتفاقية التعاون الممتدة لخمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واتحاد الإمارات للمصارعة، ومنظمة ريل أمريكان فري ستايل (آر إيه أف). وتأتي بعد تنظيم المنظمة فعاليات دولية في تبليسي بجورجيا وموسكو في روسيا، في إطار توسيع حضورها الدولي وبناء منصتها العالمية للمصارعة الاحترافية.

دعا المنظمون الجمهور إلى تسجيل اهتمامهم مبكراً عبر موقع VisitAbuDhabi.ae، لتعزيز فرصهم في الحصول على تذاكر الحدث. وتضم قائمة المشاركين عدداً من أبرز نجوم المصارعة ورياضات النزال عالمياً، من بينهم أرمان تساروكيان، وهنري سيجودو، وجوردان بوروز، وكايل سنايدر، وعبد الرشيد سعدولاييف، فيما يُعلن لاحقاً عن منافسيهم، إلى جانب المزيد من النزالات خلال الأسابيع المقبلة.