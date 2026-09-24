عمر الدفراوي يحمل الطموح العربي في مواجهة هابيرورا ببطولة رابطة المقاتلين المحترفين في دبي

تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة إلى دبي في 14 نوفمبر المقبل، حيث يخوض المصري عمر الدفراوي، بطل النسخة الأولى من بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة قوية أمام البلجيكي باتريك هابيرورا، ضمن أبرز نزالات بطولة رابطة المقاتلين المحترفين التي تستضيفها كوكاكولا أرينا.

ويعود الدفراوي إلى المنافسة في دبي مدعوماً بخبرته في نزالات المنطقة، وطموحه لتحقيق انتصار جديد أمام أحد أبرز الأسماء الصاعدة على الساحة الأوروبية، في مواجهة تمنحه فرصة لتعزيز حضوره على المستوى العالمي، ومواصلة النجاحات التي حققها المقاتلون العرب في بطولات الرابطة.

ويدخل المقاتل المصري، المصنف الخامس، المواجهة بسجل احترافي يتضمن 16 انتصاراً مقابل 6 هزائم، بعدما حقق الفوز في 10 من آخر 11 نزالاً خاضها، منها 7 انتصارات قبل نهاية الوقت المحدد، في مؤشر على المستوى الذي قدمه خلال السنوات الأخيرة.

وكان الدفراوي قد توج بلقب النسخة الافتتاحية من بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليضع اسمه بين أبرز المقاتلين في المنطقة، ويواصل بعدها مسيرته نحو خوض مواجهات أكبر على المستوى الدولي.

ويمتلك الدفراوي، البالغ من العمر 31 عاماً، خبرات متنوعة في الرياضات القتالية، إذ يتميز بقدراته في الملاكمة، إلى جانب خبرته في القتال الأرضي، وسبق له الفوز ببطولة مصر في الجوجيتسو البرازيلية بفئتي البدلة ومن دون البدلة.

وتعكس أرقامه قدرته على حسم المواجهات بطرق مختلفة، بعدما حقق 9 انتصارات بالضربة القاضية و3 انتصارات عن طريق الإخضاع، ما يمنحه خيارات متعددة خلال المواجهة المرتقبة في دبي.

وفي المقابل، يدخل البلجيكي باتريك هابيرورا، المصنف الرابع، النزال بسجل خالٍ من الهزائم يتضمن 9 انتصارات، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الأوروبية الصاعدة في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين.

وحقق هابيرورا انتصاراته الثلاثة الأخيرة من الجولة الأولى أمام مقاتلين سبق لهم المشاركة في بطولة “UFC”، وكان أبرزها فوزه على الأمريكي بنسون هندرسون خلال 20 ثانية، كما أمضى فترة تدريبية في صالة “ترايستار” إلى جانب بطل الفنون القتالية المختلطة السابق جورج سانت بيير.

وتمثل مواجهة دبي اختباراً مهماً للمقاتل البلجيكي، إذ ستكون أول مشاركة له مع رابطة المقاتلين المحترفين خارج فرنسا وبلجيكا، فيما يخوض الدفراوي النزال بخبرة سابقة في المنطقة وأمام جمهور عربي ينتظر عودته إلى المنافسات.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية كونها تجمع بطل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأحد أبرز المقاتلين الأوروبيين الصاعدين، إذ يسعى الدفراوي إلى تحقيق انتصار يعزز مكانته على الساحة الدولية، فيما يتطلع هابيرورا إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم.

وتواصل دبي تعزيز حضورها على خريطة الرياضات القتالية العالمية من خلال استضافة البطولات والمواجهات الدولية الكبرى، فيما تمثل بطولة رابطة المقاتلين المحترفين إضافة جديدة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تستقطب نخبة من المقاتلين والجماهير من داخل الدولة وخارجها.

ومن المنتظر أن تحظى مواجهة الدفراوي وهابيرورا باهتمام جماهيري عربي، في ظل مشاركة بطل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أهمية النزال في مسيرة المقاتلين وسعي كل منهما إلى تعزيز موقعه في منافسات الرابطة. وأعلنت رابطة المقاتلين المحترفين طرح تذاكر البطولة التي تقام في كوكاكولا أرينا بدبي للبيع أمام الجمهور.