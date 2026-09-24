أبرز نجوم الفنون القتالية العالميين في انتظار انطلاقة «يو إف سي 333» في أبوظبي

بدأ العد التنازلي في أبوظبي بعدما بات يفصلنا شهر واحد عن انطلاق فعالية «يو إف سي® 333»: فولكانوفسكي ضد إيفلويف يوم 24 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتشهد نزالين على اللقب العالمي، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وكشفت اللجنة المنظمة، اليوم، عن الملصق الرسمي للفعالية، فيما اجتمع أبطال النزالات الرئيسية وجهاً لوجه خلال المؤتمر الصحفي الرسمي، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس، بمشاركة بطل وزن الريشة ألكسندر فولكانوفسكي، ومنافسه المصنف الأول موفسار إيفلويف، إلى جانب بطل وزن الديك بيتر يان، والمصنف الأول ميراب دفاليشفيلي.

ويخوض فولكانوفسكي النزال الرئيسي مدافعاً عن لقب وزن الريشة أمام إيفلويف، مؤكداً أن منافسه استحق فرصة المنافسة على الحزام. وقال فولكانوفسكي: «أبحث دائماً عن مواجهة أفضل المنافسين وأكثرهم استحقاقاً، وإيفلويف أثبت جدارته بالمنافسة على اللقب، كنت أرى منذ فترة أنه يستحق هذه الفرصة، والآن نستعد لحسم المواجهة في 24 أكتوبر».

وأكد أن الضغط المتواصل سيكون العامل الحاسم في النزال وقال: «يتوقع منافسي أن يتمكن من إسقاطي أرضاً أكثر من مرة، لكنني سأواصل الضغط عليه، وأجبره على تغيير أسلوبه ومع تقدم النزال سأفرض سيطرتي وأحسم المواجهة لصالحي، وأكد ثقته بقدرته على إنهاء النزال قبل وقته الأصلي، رغم السجل المثالي لمنافسه»، وقال: «أثق بقدرتي على حسم النزال قبل نهايته.. أحترم إيفلويف، وأدرك مدى جاهزيته لخوض خمس جولات كاملة، لكن مواجهتي على مدار 25 دقيقة ستكون اختباراً مختلفاً، خصوصاً مع الضغط الذي سأفرضه عليه طوال النزال».

من جانبه يخوض إيفلويف أول نزال له على لقب في بطولة «يو إف سي»، بعدما حقق 20 انتصاراً متتالياً دون هزيمة في مسيرته الاحترافية. وقال: «فولكانوفسكي أحد أساطير اللعبة، والوصول إلى هذه المرحلة كان هدفاً سعيت إليه طوال مسيرتي، وأنا اليوم على أتم الاستعداد لهذه المواجهة».

وأشار إلى أن المواجهة تحمل طابعاً خاصاً بعدما سبق أن تدرب مع فولكانوفسكي في مرحلة سابقة، وقال: «فولكانوفسكي كان من أبرز المقاتلين في صالة التدريب، ولم أتوقع أن تجمعنا مواجهة على لقب وزن الريشة، وسوف أخوض أهم نزال في مسيرتي، وسأدخل القفص بهدف واحد، وهو الفوز وانتزاع الحزام».

وفي النزال الرئيسي المشترك يلتقي بطل وزن الديك بيتر يان مع المصنف الأول ميراب دفاليشفيلي في ثالث مواجهة بينهما، بعدما تبادل الطرفان الفوز في النزالين السابقين. كان «دفاليشفيلي» قد فاز بالمواجهة الأولى بإجماع قرار الحكام عام 2023، قبل أن يرد يان اعتباره في ديسمبر 2025، عندما فاز بإجماع قرار الحكام، واستعاد لقب وزن الديك. وأكد يان جاهزيته للمواجهة الثالثة، وقال: «عدت لمشاهدة نزالنا الأول، ورغم أنني لم أكن في أفضل حالاتي لم يتمكن من حسم المواجهة، وفي النزال الثاني قدمت أداء أفضل ونجحت في تحقيق الفوز، وأتوقع أن أكرر ذلك في أبوظبي، وأنا مستعد لخوض النزال حتى النهاية».

وأضاف: «أتوقع نزالاً قوياً ومثيراً حتى اللحظات الأخيرة، وسنقدم للجماهير مواجهة تليق بحجم المنافسة بيننا». في المقابل أكد دفاليشفيلي أنه استفاد من خسارته في المواجهة الثانية، ويدخل النزال الثالث بعزيمة أكبر لاستعادة اللقب. وقال: «تعلمت الكثير من خسارتي في النزال الأخير، وربما دخلت المواجهة بثقة زائدة.. أستعد هذه المرة بتركيز أكبر وأتدرب بقوة وذكاء، وأثق بقدرتي على تحقيق الفوز، واستعادة اللقب رغم صعوبة التحدي».

وأضاف: «يان هو حامل اللقب، ونجح في التفوق عليّ في نزالنا الأخير، لذلك أدرك جيداً حجم التحدي الذي ينتظرني أمام أحد أقوى مقاتلي وزن الديك». وتتصدر فعالية «يو إف سي® 333» برنامج أسبوع أبوظبي للتحدي، مواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى بطولات وفعاليات رياضات القتال».