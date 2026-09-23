اعتماد البرنامج الزمني للجوجيتسو بدورة الألعاب الآسيوية الـ20 في اليابان

اعتمدت اللجنة التنظيمية بالمجلس الأولمبي الآسيوي البرنامج الزمني لمنافسات الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ20 «آيتشي - ناغويا 2026» في اليابان، والتي تقام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل في قاعة «آيتشي للفنون القتالية» بمدينة ناغويا. ووفقاً للبرنامج تنطلق المنافسات، يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر، بتنظيم نزالات السيدات لوزن تحت 48 كجم، تليها منافسات الرجال لوزن تحت 62 كجم، ثم تختتم منافسات اليوم الأول بنزالات الرجال لوزن تحت 69 كجم.

يشهد اليوم الثاني تنظيم منافسات السيدات لوزن تحت 52 كجم، إلى جانب نزالات الرجال لوزني تحت 77 كجم وتحت 94 كجم، وتختتم المنافسات، يوم السبت، بإقامة نزالات السيدات لوزن تحت 63 كجم، والرجال لوزن تحت 85 كجم.

من المنتظر أن تشهد المنافسات مشاركة نخبة من أبطال القارة الآسيوية، في ظل المكانة المتنامية، التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو على مستوى آسيا، وما تشهده من تطور فني وتنافس كبير، لا سيما مع الحضور القوي للمنتخبات الرائدة، وفي مقدمتها منتخب الإمارات، الذي يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على الميداليات في مختلف الأوزان.

من ناحية أخرى دخل منتخب الإمارات للجوجيتسو أجواء المنافسات الرسمية للدورة مع رفع وتيرة الاستعدادات الفنية والبدنية في معسكره بأكاديمية آكسيس جوجيتسو بمدينة طوكيو، وكثف الجهاز الفني، بقيادة جابرييل فيجيرو، في الحصص التدريبية خلال الأيام الماضية، برامجه الفنية والبدنية، مع التركيز على الجوانب التكتيكية، ورفع الجاهزية الذهنية للاعبين، بما يضمن دخول المنافسات بأفضل مستويات الأداء.

تتطلع بعثة المنتخب إلى مواصلة النجاحات التي رسخت مكانة الإمارات إحدى أبرز القوى الآسيوية في رياضة الجوجيتسو، بعدما حقق المنتخب حصيلة مميزة في النسختين الماضيتين من دورة الألعاب الآسيوية، بحصد 9 ميداليات في دورة جاكرتا 2018، قبل أن يعزز إنجازاته في دورة هانغتشو 2023 بإحراز عشر ميداليات.

يعكس الحضور الإماراتي في منافسات ناغويا استمرار النهج، الذي يتبناه اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والقائم على إعداد منتخبات قادرة على المنافسة في أكبر المحافل القارية والدولية، من خلال برامج إعداد متكاملة، واستثمار الخبرات المتراكمة، إلى جانب الدفع بعناصر واعدة تمثل مستقبل اللعبة.

تضم قائمة منتخب الرجال عمر السويدي وخالد الشحي في وزن 62 كجم، وأحمد أنديز وعمر الفضلي في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفرج العولقي في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني في وزن 94 كجم، أما قائمة منتخب السيدات فتضم العنود الحربي وبلقيس الهاشمي في وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن 52 كجم، وشما الكلباني وعائشة الجنيبي في وزن 63 كجم.