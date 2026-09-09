5 برونزيات للإمارات في «آسيوية الكاراتيه»





حقق نجوم ونجمات منتخبات «كاراتيه الإمارات»، الفوز بـ 5 ميداليات برونزية، في ختام منافسات اليوم الأول للنسخة 24 من بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً، المتواصلة في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 8 وحتى 11 سبتمبر الجاري، والتي أقيم حفل افتتاحها المبسط أول من أمس، واشتمل على عروض تراثية متنوعة، في ظل حضور مميز، يتقدمه الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والدكتور رائد العدوان وزير الشباب الأردني، والإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء "م" ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والسعودي الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادين العربي وغرب آسيا، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات القارية.

وجاء حصول «كاراتيه الإمارات» على البرونزيات الـ 5، عبر النجمة رزان مهيوب في فردي كاتا الناشئات، وفردي كوميتيه تحت وزن 47 كغم، وحبيبة ياسر في فردي كاتا الشابات، وسلطان محمد في فردي كوميتيه تحت وزن 52 كغم، ومحمد الكندي في فردي كوميتيه تحت وزن 61 كغم، وعلى أمل أن يحقق نجوم ونجمات "كاراتيه الإمارات"، الفوز بميداليات ذهبية وفضية خلال منافسات ما تبقى من مشوارهم في الحدث القاري الكبير.

ترحيب وإشادة

وألقى الرزوقي كلمة خلال حفل افتتاح البطولة الآسيوية للكاراتيه في الأردن، رحب خلالها بكافة الحضور، مشيداً بجهود الأردن في احتضان وإنجاح الحدث القاري، مشيراً إلى أن بطولات الفئات العمرية تشكل الركيزة الأساسية لمستقبل رياضة الكاراتيه في القارة الصفراء، باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم المنتخبات الوطنية الأولى بالمواهب الواعدة، والكفاءات التي بإمكانها مواصلة مشوار التألق، وحصد الألقاب في عموم البطولات.

أهداف البطولة

لفت الرزوقي إلى أن أهداف البطولات القارية التي يقيمها الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، تتعدى حاجز المنافسة الآنية على حصد الميداليات، إلى فضاء أوسع، يتمثل في الإسهام في تنمية وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين مختلف أبناء القارة الآسيوية، والعمل الجاد على تكريس مبادئ التسامح وقيم التنافس الشريف، مثنياً على دور الاتحادات القارية في النهوض بمسؤولياتها تجاه تطوير الكاراتيه في القارة الصفراء.

الترتيب العام

وفي ختام منافسات اليوم الأول من بطولة آسيا بنسختها الـ 24 للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً المتواصلة في الأردن، تصدرت إيران الترتيب العام للمنتخبات المشاركة برصيد 13 ميدالية، 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة، وحلت السعودية ثانياً برصيد 10 ميداليات «ذهبيتان و4 فضيات و4 برونزيات»، وجاءت الصين تايبيه ثالثاً برصيد 9 ميداليات "2 ذهب و2 فضة و5 برونزيات"، فيما جاءت الأردن رابعاً برصيد 9 ميداليات «ذهبيتان و7 برونزيات».



