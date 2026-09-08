16 لاعباً ولاعبة يمثلون «جوجيتسو الإمارات» في الألعاب الآسيوية باليابان

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة قائمة المنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026» باليابان، والتي تضم 16 لاعباً ولاعبة، بواقع 10 لاعبين و6 لاعبات، استعداداً لخوض منافسات الجوجيتسو المقررة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في قاعة آيتشي للفنون القتالية.

ويدخل المنتخب الوطني، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، الاستحقاق الآسيوي بطموح المنافسة على صدارة ترتيب الجوجيتسو وحصد أكبر عدد من الميداليات، مستنداً إلى نتائجه المميزة خلال الموسم الجاري وإلى سجله القوي في الألعاب الآسيوية. وكان المنتخب قد تصدّر منافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة «هانغتشو 2022»، التي استضافتها الصين عام 2023 بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي من 45 دولة ومنطقة آسيوية. وأقيمت منافسات الجوجيتسو على مدى ثلاثة أيام في ثماني فئات وزنية للرجال والسيدات، وحصد المنتخب خلالها 10 ميداليات، بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

ويشارك المنتخب الوطني بالعدد الكامل المسموح به، بواقع لاعبين اثنين في كل فئة وزنية، ما يعزز خيارات الجهاز الفني ويرفع فرص المنتخب في المنافسة على الميداليات عبر مختلف الأوزان. وتضم قائمة الرجال عمر السويدي وخالد الشحي في وزن 62 كجم، وأحمد أنديز وعمر الفضلي في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفراج العولقي في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني في وزن 94 كجم.

أما قائمة السيدات، فتضم العنود الحربي وبلقيس الهاشمي في وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن 52 كجم، وشما الكلباني وعائشة الجنيبي في وزن 63 كجم، بواقع لاعبتين في كل فئة وزنية، بما يمنح المنتخب حضوراً كاملاً في الأوزان التي يخوض منافساتها.

وتأتي المشاركة في آيتشي–ناغويا بعد محطتين بارزتين للمنتخب خلال الصيف الحالي؛ إذ توج منتخب الكبار بطلاً لآسيا في العاصمة الكازاخستانية ألماتي خلال يوليو الماضي، بعدما تصدّر الترتيب العام برصيد 15 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات. وفي أغسطس، احتفظ منتخب الكبار بلقب بطولة العالم بأبوظبي بعد تحقيقه 14 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزيتين.

ويواصل المنتخب برنامجه الإعدادي من خلال معسكر خارجي في مدينة ساو باولو البرازيلية، يركز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، والتفاصيل المرتبطة بإدارة النزالات ومتطلبات كل فئة وزنية، قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للمشاركة في اليابان.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «اختيار القائمة جاء بعد متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين ونتائجهم خلال الموسم، مع التركيز على الجاهزية الفنية والبدنية والقدرة على التعامل مع متطلبات المنافسة في الألعاب الآسيوية. المجموعة المختارة تضم عناصر من أصحاب الخبرة إلى جانب لاعبين أثبتوا حضورهم في الاستحقاقات الأخيرة، ونتطلع إلى تقديم مشاركة قوية تواكب المكانة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو الإماراتية قارياً ودولياً».

وأضاف: «الحفاظ على الصدارة الآسيوية التي حققناها في هانغتشو، ورفع علم الدولة على منصات التتويج أهم أولوياتنا، وفي الوقت نفسه ندرك أن الألعاب الآسيوية تمثل اختباراً قوياً يجمع نخبة لاعبي القارة ويتطلب أعلى درجات التركيز في كل نزال، بل في كل ثانية».

من جانبه، قال آلان ناسيمنتو، مدرب المنتخب الوطني: المرحلة الحالية تركز على الوصول بكل لاعب إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسات. نعمل على التفاصيل التي يمكن أن تحسم النزالات المتقاربة، وفي مقدمتها إدارة الإيقاع، واختيار التوقيت المناسب للتقنيات، والقدرة على التعامل مع أساليب مختلفة تحت الضغط.

وأضاف ناسيمنتو: نملك مجموعة قوية من اللاعبين، ونتابع أداء كل لاعب وفق طبيعة فئته ومتطلبات المنافسة التي تنتظره. المستويات الفنية مرتفعة في آسيا وتتصاعد بشكل مستمر، وهو ما يفرض علينا دقة كبيرة في التحضير الفني والبدني والنفسي، وثقتنا كبيرة بقدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم عندما تبدأ المنافسات في اليابان.

وتمثل آيتشي–ناغويا الظهور الثالث للجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية، بعد اعتماد اللعبة لأول مرة في جاكرتا 2018، ثم المشاركة في هانغتشو، حيث رفع المنتخب الإماراتي رصيده من تسع ميداليات في جاكرتا إلى عشر ميداليات في النسخة التالية وتصدر الترتيب العام للمنافسات.