«الإمارات للمصارعة» واتحاد الشرطة الرياضي يبحثان تعزيز التعاون

بحث اتحاد الإمارات للمصارعة، واتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، أوجه التعاون والتنسيق في مجال رياضة المصارعة، وسبل تطويرها وتعزيز مجالات العمل المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من اتحاد الإمارات للمصارعة، برئاسة الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام للاتحاد، مقر إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وكان في استقباله العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من الفرص والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء برياضة المصارعة، والاستفادة من الإمكانيات والمرافق الرياضية المتاحة، بما يسهم في دعم ممارسي اللعبة وتطوير قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم الرياضية.

وتأتي الزيارة في إطار الحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، بما يدعم الجهود المشتركة ويعزز مجالات التعاون الرياضي.